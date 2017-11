¿Qué debe tener una Fintech para que inviertan en ella?

1

Ante el auge de las empresas Fintech, se han convertido en un mercado apetitoso para los fondos de capital que las ven como una opción rentable para invertir, lo cual podría incluso incrementarse si la llamada Ley Fintech que hoy está en el Senado logra concretarse.



Hoy, para varios fondos de capital, una empresa Fintech es una oportunidad de diversificar sus inversiones, pero para ello, nos comentan tienen que reunir al menos cuatro requisitos básicos.



Uno de ellos, es que el emprendedor sea de buen nivel, es decir tienen más oportunidades de atraer capital aquellos que por ejemplo, hayan estado dentro del sector financiero y para muestra hay muchas, ya que cada vez más exejecutivos bancarios han optado por independizarse e instalar una Fintech, por lo que si hay gente con experiencia, tienen capacidad de operar y armar un buen equipo, en donde ojo, debe haber alguna mujer, esto puede significar la primera llave de entrada para conseguir recursos.



El segundo indican es que aunque hay muchos proyectos que pueden resultar interesantes, si atienden una comunidad o nicho muy pequeño, simplemente no lograrán atraer la atención de inversionistas.



El tercer requisito básico para atraer un fondo de capital de riesgo es que en los dos últimos años, lleven registrados crecimientos de doble dígito mensual, de entre 10 a 15 por ciento aplican como prospectos y el último requisito para ser atractivo para este nicho de inversionistas es que estén atendiendo o bien a las Pymes o a la clase media emergente, que no tengan que ver nada con ser proveedores o atención a gobiernos y no vendan a grandes empresas.



Pero un punto importante que podría potenciar aún más la atracción de inversionistas, es que tengan un marco legal adecuado, lo que podría lograrse con la Ley Fintech, aunque esto quizás no se dé tan pronto como quisiera.



Esto porque por un lado, en el Congreso su análisis enviado a varias comisiones va digamos lento, ya que hay prioridad con otros temas, y aunque los bancos en lo general la aprueban pese a que puedan llegar a ser sus grandes competidores y han dicho enviarán vía la Asociación de Bancos de México (ABM) su posición al Congreso, es quizás la postura recién emitida de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la que podría generar “ruido” innecesario.



Y esto, porque quienes conocen de cerca dicha ley, les llama la atención que la Cofece proponga cosas que bien ya están incluidas o ya existen, un ejemplo, piden a bancos que no cierren las cuentas de estas figuras o las abran cuando en la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros prohíbe discriminar y sanciona esa práctica.



En el tema de las Appis que se incluye en la propuesta de Ley Fintech, la Cofece pide a los bancos por ejemplo ser más abiertos, pero al respecto la misma ABM comentó que es un tema que el dar información delicada de los clientes no debe de estar en manos de un tercero carente de regulación y así, varios participantes enumeraron lo que llamaron “incongruencias” de la Cofece, por lo pronto, en ese tema la moneda está en el aire.



Y a estas alturas, el aún gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, seguro ya perdió la cuenta de reconocimientos y comidas de despedida que se le han hecho, la última este lunes con los agremiados a la ABM, en donde les pidió dos cosas muy importantes, la primera es que sigan mejorando sus servicios y fortaleciéndose, la segunda y más importante para él, es que en Basilea les dijo hay un buen aeropuerto en donde serán bien recibidos aquellos que lo visiten con una dotación de chilorio, así que ya lo saben.

