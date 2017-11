Pymes: buscar una contabilidad sin líos 

1

Todos quieren una así: una contabilidad sin dolores de cabeza, sin contratiempos, del lado de la ley y sin sobresaltos. Pocos la tienen.



Pocos la tienen porque los más, entre el complejo micro y pequeño "se la juega" haciendo declaraciones de impuestos sin fundamentos. Pocos contratan contadores y gustan de jugar "ruleta rusa" exagerando las deducibilidades y procuran eludir cuando no tendrían razón de hacerlo porque la misma ley permite mangas suficientemente anchas cuando se le conoce, cuando se conocen esos "rinconcitos" fiscales.



Andar derechito con dolores es importante aunque no siempre las empresas lo logran. Un contador inteligente y ético aconsejará no hacerle 'al vivo' tratando de verle la cara al fisco, sino ajustarse a la ley y no mentir.



En esas nació una Pyme, contabilidad sin líos, pensando de manera específica a una serie de profesionistas independientes, empresas de pequeño calado que invierten la creatividad que Dios les dio en lo que ellas saben hacer o se sienten cómodas de hacer y no en la parte de la contabilidad y las lides fiscales.



Ellos se encargan de manera integral a revisar primero la situación actual del contribuyente, las características de su afiliación fiscal, explican lo que se puede y no se puede deducir, corrigen hábitos de tal manera que el empresario conozca y sepa en todo momento qué se hace y cómo y por qué se hace.



Toda la parte de la contabilidad y la presentación de todos y cada uno de los reportes fiscales va por cuenta de la empresa especialista en contabilidad. Ellos concilian las facturas emitidas con las recibidas y preparan en tiempo y forma las declaraciones ante el SAT bajo el parámetro de que al fisco no hay que hacerle trampa y mucho menos ocultar ingresos.



En cuanto al costo del servicio, las "igualas" dependen del tamaño del contribuyente. Son 399 pesos mensuales para el régimen de RIF, 799 pesos para persona física y 1999 pesos para la persona moral.



Han tenido muy buen éxito para entender una necesidad y a la fecha tienen clientes de todos los tamaños, profesionistas independientes, los nuevecitos agrupados en el RIF, personas físicas con actividad empresarial y personas morales. Están en más de 20 estados del país a pesar de que llevan dos años en el mercado.



El trato es integral y personalizado. Incluyen alertas de nuevas disposiciones fiscales, alertas ante correos fasos de la (supuesta) autoridad, consultas gratuitas en caso de dudas, planeación fiscal en casos especiales, revisión de documentos y todo ello mediante un paquete tecnológico que ellos mismos desarrollaron y que siempre está a la vista de los clientes.



Luz Rodríguez Rodríguez, socia fundadora, afirma que el servicio que ofrecen, sobre todo a Pymes y profesionistas independientes da tranquilidad tanto a la autoridad como a los contribuyentes sobre una máxima que es fundamental en sus tratos con los clientes: ir derecho con dolores es lo que permite dormir plácidamente.



Una ventaja grande radica que Luz Rodríguez conoce a la perfección al ecosistema emprendedor y MiPyme pues durante varios años estuvo prestando sus servicios dentro de la Subsecretaría para las Pequeñas Empresas, hoy INADEM.



Ahí conoció a la perfección los dolores fiscales de las pequeñas empresas y los problemas derivados de una mala contabilidad. No tener el claro y dispuestas estas informaciones limita en mucho el accionar legal de las empresas. Hoy en día es muy común que para tener acceso a las licitaciones se exija no sólo la presentación de documentos fiscales en regla sino también estados financieros que regularmente son difíciles de tener a la mano.



Una empresa que descuida el tema contable/fiscal tiene mucha mayor propensión a enfrentar problemas y no poco serios. De cada 10 empresas que no tienen contador al menos siete enfrentan descalabros con dolores en un plazo de cinco años para no hablar que son incapaces de responder a requerimientos de la autoridad. Será por eso que esta Pyme,contabilidad sin líos ha podido despegar con fuerza a pesar de su juventud en el mercado mexicano.



