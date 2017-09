PRIAN: Tigres de papel

1

Este lunes se reúne la Comisión Permanente del PAN y es muy probable que concluya con una condena a los cinco senadores panistas que, en la práctica, se pusieron a favor del PRI.



Será una jornada muy difícil para todos, especialmente para dos de los 27 integrantes de la Comisión: Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, en caso de que acudan, pues estarán en la picota dos de sus más cercanos operadores políticos, los senadores Ernesto Cordero y Javier Lozano, respectivamente.



Desde ahora, se puede intuir que la senadora Marcela Torres Peimbert jugará un papel fundamental no sólo hoy en la reunión de la Comisión, sino en los días siguientes, pues está dispuesta a sostener el tema de violencia política contra las mujeres por el veto del PRI a sus compañeras Laura Rojas y Adriana Dávila, aunque Emilio Gamboa se haya vacunado cediendo la presidencia de la Jucupo a la mexiquense Ana Lilia Herrera.



También se puede adelantar, doble contra sencillo, que el conflicto terminará con la expulsión de los senadores Ernesto Cordero, Javier Lozano y Roberto Gil, entre otras razones, porque son lo que Mao Tse-Tung llamaba tigres de papel, que parecen temibles pero van con el viento y se deshacen con la tormenta.



Ellos esperan el proceso de expulsión y han señalado que lo enfrentarán con dignidad y que acudirán al Tribunal Electoral si es necesario.



Es cierto que si los expulsa, el PAN pagaría un alto costo en términos mediáticos. Si no los expulsan, tendremos que observar cómo votan en el pase automático del procurador a fiscal general, que es una de las discusiones en el centro de este debate.



Ayer dieron a conocer un comunicado en el que expresan que votarán en contra, pero finalmente pueden argumentar que su partido los orilló al iniciar un proceso para expulsarlos.



Como comenté en una entrega anterior, Cordero, Gil y Lozano carecen de base social o estructura. Todo se lo deben a Felipe Calderón, quien en este episodio se ha revelado como el verdadero artífice de la negociación con el gobierno. Tres de los cinco disidentes fueron sus secretarios de Estado y uno más su secretario particular.



Tienen el número suficiente para solicitar la integración de un nuevo grupo parlamentario, pero como la ley lo impide, podrían seguir el ejemplo del senador Miguel Barbosa, que se llevó una parte del PRD al PT y ahora se hacen llamar PT-Morena. Al fin que ya tienen nombre: PRI-AN.



¿Y LA FOTO?

Desde hace tiempo es obvio el apoyo de René Bejarano y Dolores Padierna a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de sus indefiniciones que llevaron a Padierna a ser la coordinadora de la fracción perredista en el Senado.



Pero lo que no vemos, es el apoyo público de Andrés Manuel a René Bejarano, como lo dijimos antes, parece que para el tabasqueño es muy difícil y quizá imposible tomarse una foto con el llamado Señor de las Ligas.



Y es así que después de todo el bombo y platillo con el que la pareja Padierna-Bejarano anunció su apoyo al proyecto de López Obrador, René no estuvo en la firma del acuerdo político de unidad.



Y a pesar de la presión que ejercieron al amagar con firmar el acuerdo de unidad, Mara Ileana Cruz Pastrana, Paloma Castañón y Alejandro Sánchez Camacho estuvieron en el Consejo Nacional del PRD.



***

Cynthia López Castro pidió licencia a la diputación en la Asamblea Legislativa para asumir la Coordinación de Vinculación y Giras del secretario de Educación, Aurelio Nuño. ¿Será que ya prepara su equipo de campaña?



Twitter: @ginamorettc



También te puede interesar:

¿Algún día pensarán en calidad?

Los votos del PRI en el PAN

Se separan caminos de Monreal y AMLO