Presupuesto 2018: más de lo mismo

1

El viernes pasado se aprobó el Presupuesto de Egresos para 2018 (PEF). Como se anticipaba desde que la SHCP remitió su propuesta a principios de septiembre, con todo y las necesidades de reconstrucción por los sismos, no hubo sorpresas. El gasto neto total aprobado fue superior $43.3 mil millones de pesos al enviado por la SHCP y que se derivó de las “ampliaciones” (inventos) en los ingresos públicos que realizó el Congreso con el precio del petróleo y el tipo de cambio.



Además se hicieron reasignaciones presupuestales por $40.5 mil millones. Ambos movimientos significaron una variación con respecto al Pre-Presupuesto (PPEF) equivalente a 1.6% del total. Nada nuevo. El PEF 2018 seguirá con una tendencia inercial con respecto a ejercicios anteriores, incluyendo el de 2016 cuando se anunció que se haría una reingeniería a partir de un “presupuesto base cero” que nunca se materializó. Otra buena idea (o engaño) de esta Administración que se quedó en eso.



Para 2018 se mantuvieron los destinos y montos de gasto planteados en el PPEF, con algunas adecuaciones marginales. Para los “ramos autónomos” (cámaras del Congreso, comisiones e institutos autónomos y Poder Judicial) se aprobó una reducción de 5.7%; para los “ramos administrativos”, (secretarías, PGR, comisiones reguladoras y Conacyt) el PEF aumentó 2.7% respecto al PPEF, dado que son las instancias que administrarán los recursos adicionales para la reconstrucción; para los “ramos generales”, (aportaciones a la seguridad social, salarios y aportaciones a estados y municipios, costo de la deuda pública, participaciones a estados y municipios y los adeudos fiscales de ejercicios anteriores) se aprobó un aumento de 0.8%; y para las entidades (IMSS e ISSSTE) y empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), los presupuestos aprobados no registraron modificaciones con respecto a la propuesta original.



Algunos elementos específicos a destacar. En los ramos autónomos los diputados utilizaron su facultad exclusiva de aprobación del PEF para incrementar su presupuesto en $200 millones, en el último año de su gestión e incluir el “bono de despedida”. En contraste, se redujeron los presupuestos del Instituto Nacional Electoral ($800 millones), no sin el reclamo de los consejeros sobre todo porque no tocaron los recursos de los partidos políticos, y sobre todo del Consejo de la Judicatura Federal ($6,500 millones), sin una explicación clara de dicho ajuste más allá de la necesidad de compensar otras partidas presupuestales.



En cuanto a los ramos administrativos en los que aumentó el presupuesto para todas las dependencias, con todo y reasignaciones, en relación con este año en 2018 se privilegiaría a las instancias de seguridad (Defensa, Marina, Gobernación y, en algún sentido, Relaciones Exteriores) a costa de las vinculadas con desarrollo económico como Sagarpa, Comunicaciones y Transportes, Turismo y Economía y, en menor medida, las de Salud y Desarrollo Social.



En los ramos generales, las modificaciones de los diputados se centraron en las “Previsiones Salariales y Económicas” ($49.2 mil millones), lo que podría responder a los pagos de fin de sexenio que se realizan en la Administración Pública Federal y el Poder Legislativo como los esquemas de indemnización por “separación voluntaria”, liquidaciones y bonos extraordinarios; así como en los recursos a estados y municipios; este último gasto creciente y opaco. En contraste, redujeron el presupuesto para adeudos fiscales, lo que impactará en el pago a proveedores, ya que implica una reducción de casi 50% del monto previsto por la SHCP.



El PEF 2018 es “más de lo mismo”: misma estructura, mismos programas, misma orientación. Por tanto, son de esperarse los mismos resultados. Un presupuesto ineficaz para impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza y la desigualdad, con grandes limitaciones para atender servicios públicos esenciales como seguridad, salud, educación e infraestructura.

El autor es socio de GEA Grupo de Economistas y Asociados



También te puede interesar:

De los anuncios a las realidades petroleras

Ganadería: sin políticas públicas

Mercado de petrolíferos, todavía falta