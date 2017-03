Preocupa sólo a cuatro partidos el feminicidio

1

En la ciudad en que se habla de las libertades individuales, donde se aprobó el matrimonio igualitario y la suspensión del embarazo, la violencia contra las mujeres es mayor que la tasa nacional.



De acuerdo con el estudio ¿De qué Manera Cumplen los Partidos Políticos en la CDMX sus Ofertas y Compromisos en Materia de Derechos de las Mujeres?, la violencia en la capital del país fue de 34.9 por ciento en 2011, contra 33.5 a nivel nacional, eso a pesar de que la tasa de participación económica de este género es mayor a la nacional.



En este estudio se analizan las ofertas políticas de los partidos. Respecto a la autonomía física, que es donde se observan el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género, tenemos que los institutos políticos ponen poca atención al tema.



Sorprende que los rubros feminicidio y muerte por pareja, que incluyen todas las formas de violencia física, sean un asunto que merezca la atención de sólo cuatro de los diez partidos políticos, (PRD, Morena, Humanista y Movimiento Ciudadano).



Tampoco la merece el creciente y grave fenómeno del aumento de los embarazos adolescentes, ya que sólo se refieren al tema PAN, PRI, PRD y MC.



Y este debería ser un punto importante en el que deben pensar las votantes del Estado de México en las próximas elecciones, ya que esta entidad tiene el muy poco honroso primer lugar en feminicidios del país.



De acuerdo con el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio (Mexfem) se documentaron 263 casos el año pasado, principalmente en Ecatepec, Naucalpan, Toluca y Chimalhuacán.



Pero al parecer lo que pase con las mujeres, que son más de la mitad de la población, a pocos le importa.



SUPLICIO EN BANORTE-SIGLO XXI

Banorte es un banco que declara ganancias anuales por cerca de 20 mil millones de pesos, pero su Afore es una de las que peor trata a sus clientes. No les ofrece ni siquiera un lugar para sentarse durante las horas eternas que duran los trámites. Y eso que muchos son de la tercera edad.



Una de sus oficinas está en el Centro Médico Nacional. Desde las siete de la mañana se observan largas filas para recibir una de las noventa fichas del día. Dentro del local, no hay sillas. El trámite puede durar de cuatro a seis horas. Como si los trabajadores que le dan a ganar miles de millones estuvieran ahí pidiendo limosna.



Banorte presume de tener más de diez millones de clientes y un valor de capitalización de 15 mil millones de dólares. Todo ello ante el silencio del director de la Consar, Carlos Ramírez Fuentes, quien no exige a los bancos que por lo menos traten con dignidad a sus clientes.



VALORA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y precandidata presidencial del PRI, hace un llamado a la dirigencia de su partido para que escuche a los militantes y democratice los procesos de selección de candidatos, y deja claro que en caso contrario valorará ser candidata independiente.



Explica que en su gira por poco más de la mitad del país ve a una militancia desesperada por ser escuchada e incluida, por lo que pide a su partido que elija a los candidatos por selección abierta con la ciudadanía, ya que en 2018 está en juego la presidencia de la República, 12 gubernaturas y 13 congresos locales, más de mil ayuntamientos, el Senado y la Cámara de Diputados federal.



