Precios y destino

Después de los ajustes acentuados en el último trimestre del año, el mercado inmobiliario está ya en una nueva etapa, marcada por distintos elementos que llaman a la reflexión.



Aquí hemos mencionado los retos, las oportunidades y sobre todo los ajustes que se dan en el sector. Y la vivienda es tal vez uno de los termómetros más fieles de lo que experimentará a distintos niveles la industria.



En este sentido, esta semana Eugene Towle de Softec pronosticó un incremento de 10 por ciento en el valor de la inversión del negocio; es decir que este año se esperan 600 mil millones de pesos inyectados al desarrollo de la industria. Pero la causa de este aumento en la vivienda es el menor ritmo de crecimiento en unidades y el aumento de valor de las mismas.



Esto significa, según Softec, que con un número igual de 295 mil unidades producidas se invertirá una mayor cantidad debido a la cautela de desarrolladores de iniciar proyectos.



Lo anterior evidencia que los patrones de consumo que habían mantenido el segmento residencial en niveles históricos ahora se ajusta una mayor incidencia en nichos de menor valor.



Así, la vivienda tradicional, media, residencial, residencial plus y vacacional tendrán los mayores incrementos de precios, conforme a su previsión.



Esta perspectiva se refiere también a un rango entre 250 y 300 mil casas nuevas con una inversión de 305 mil millones de pesos, producto de los cambios regulatorios en el Valle de México y nuevos requisitos para otorgar créditos de instancias como Infonavit.



El factor precios y las presiones en tasas de interés son la muestra de que el destino de este nicho cambió en relación con lo alcanzado los últimos años.



Estas condiciones, sin embargo, están influenciadas por lo que inversionistas globales de la industria ven.



Un estudio global concretado por la firma Avison Young en este sentido pronostica para 2018 un ajuste en los precios récord alcanzados por el ciclo inmobiliario que está por terminar. La pregunta que plantea es si esta película de ajuste en precios y de fin de ciclo no la hemos visto ya antes.



Cierto es, como lo reconoce el análisis global, que algunos mercados están en sus fundamentales más sólidos que en varias décadas. Las rentas están creciendo y nuevas construcciones prearrendadas se desarrollan. No obstante, esa es sólo una parte de la historia.



La otra parte relatada por esta firma, que en México lidera Guillermo Sepúlveda, plantea a inversionistas sofisticados del real estate las oportunidades crecientes de conformar portafolios diversificados al aprovechar las ventajas competitivas y los riesgos de la obsolescencia de algunas carteras.



Esta conclusión surge a partir de 3 megatendencias identificadas por Amy Erixon, principal and Managing Director del área de Investment Management Group: el desplazamiento de la tecnología en los lugares de trabajo, la globalización que no ha terminado y el nuevo escenario de tasas de interés dejó atrás los bajos niveles.



En este último punto, habrá mucho qué reflexionar sobre los altos niveles de endeudamiento que motivaron un crecimiento elevado en el apalancamiento que soportó la expansión a nuevos mercados de cadenas minoristas, la industria hotelera y otros nichos del sector a nivel global. Esto merece otro espacio porque en definitivo es una parte fundamental de los tiempos por venir.



Con todo, en la perspectiva financiera del mercado de inversión inmobiliaria, la palabra cambio es el principal componente de la ecuación y de ello daremos cuenta.



