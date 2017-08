Porras al secretario

1

El de ayer en Magdalena Contreras no fue un evento más, como los cotidianos de Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación. El ímpetu con que unas tres mil mujeres, beneficiarias de Liconsa, agitaban pompones, matracas y manitas aplaudidoras –al tiempo que coreaban “¡Osorio, Osorio!”– le dio a ese acto masivo un toque, por decir lo menos, peculiar… sobre todo a unos días de haberse abierto la baraja de posibles candidatos presidenciales en el PRI. Previo a la sesión de selfies, el secretario alentó a las asistentes con reiterados: “¡Ya basta!”, al referirse a la violencia de género… Se respira el 2018.



Lectura de señales



Y hablando de ambiente preelectoral y de juego interno priista, no hace falta leer mucho entre líneas para descifrar el mensaje que, en entrevista televisiva, lanzó ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Aunque trató de insistir en que su atención está centrada en el paquete económico, no dejó pasar la oportunidad de apuntar que el objetivo de la reciente Asamblea priista fue “desdoblarse hacia los ciudadanos” y al “perfil idóneo” de candidato presidencial, y no avaló el “desdoblarse hacia la izquierda”, sugerido Manlio Fabio Beltrones. Comienza el esgrima discursivo.



Alistan morada a neomorenistas



Aunque sólo se confirmaron seis nuevas adquisiciones, en la Coordinación de Morena en San Lázaro se asegura que ya están listos los espacios para diez nuevos diputados, y que van a preparar otros más para los que vendrán en breve, adelantan. Aunque su piso se equipó para 35 diputados en su última remodelación –con un costo de tres millones de pesos–, aseguran que eso no es problema y que se pueden acondicionar más, incluso con cafetería, comedor y cocina. ¡Faltaba más!



Pasarela en la plenaria Verde



Vaya pasarela en la Plenaria del PVEM en el Senado, a realizarse hoy y mañana. Estará el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y también los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade; de Educación, Aurelio Nuño; de Salud, José Narro; de Turismo, Enrique de la Madrid; de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano; de Agricultura, José Calzada, y el titular del IMSS, Mikel Arriola.



Panistas, con el Jefe Diego



A propósito de plenarias, el PAN también iniciará su sesión este jueves y viernes en la Torre Azul. Previo a los trabajos, los senadores se reunirán esta tarde con el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, y mañana jueves arrancarán su sesión con un acto inaugural a cargo del dirigente nacional, Ricardo Anaya.



Muerto el rey, ¡Viva el rey!



En pleno Consejo Político del PRI mexiquense, las ovaciones al gobernador electo, Alfredo del Mazo, opacaron las porras para el aún mandatario Eruviel Ávila. Entre los priistas asistentes estuvo Emilio Chuayffet, y eso lleva mensaje: tiene, desde hace años, un pleito total con Alfredo del Mazo González, también exgobernador del estado y padre del próximo mandatario. Y Ernesto Nemer, quien asumió como líder estatal del tricolor, es un político que ha crecido bajo la tutela y guía de Chuayffet. Cierran heridas al estilo mexiquense.



