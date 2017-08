¿Por qué el Departamento del Tesoro ‘goleó’ a Rafa Márquez?

1

La visita de la semana pasada de varios directivos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos resultó más que significativa, porque uno de los ejemplos que dio a los oficiales de cumplimiento del sistema financiero sobre cómo trabajan para incluir a alguien en la lista negra de la OFAC, fue el caso del futbolista Rafael Márquez.



El segundo de abordo de la OFAC narró primero otros casos, antes de llegar a Raúl Flores, que “es el narco más grande que jamás he escuchado” según dijo, lo que le dio poder no sólo en México sino en Estados Unidos, con socios en la industria, economía y en varios lados, al pasar desapercibido.



Todos conocían que era narco en Guadalajara, pero nadie lo dijo, soltó a modo de crítica, en un seminario en donde no había un solo funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero nada que resulte extraño pues unos meses antes en una reunión privada asistieron representantes del gobierno e iniciativa privada con el director de la OFAC, en donde el único ausente fue precisamente el titular de esa unidad.



Desde sus años de investigador ahora a tener uno de los puestos más altos en la OFAC comentó que nunca habían nombrado a tantas personas en un solo día como parte de un grupo delincuencial y sobre Rafael Márquez y Julio César Montelongo, conocido como Julión aseguró que pensaron muchas veces, cuando menos un año antes en decidir si nombraban o no a Márquez, “pero no pudimos ignorar la evidencia, debemos tratar a todas las personas igual”.



Algunas en un principio parecían casualidades como que cada vez que había una inauguración de un negocio de Raúl Flores, aparecían en las fotos o Rafa o Julión, “no es delito salir en Instagram con los amigos”, pero en la investigación salieron y cuadraron muchas fotos, había más documentación, transacción tras transacción que sustentaba y documentos, lo cual consideraron al final no eran casualidades ni coincidencias.



Una de ellas, es que en la F4 de Italia ambos patrocinaran a un corredor, que tenía anteriormente el apoyo de la familia Hernández, “es triste ver esas cosas”, pero asegura que hay más información que fue comprobada por abogados y fiscales en Estados Unidos, por lo que no pudieron ignorar los hechos y los nombraron prestanombres.



A los oficiales de cumplimiento, cuestionó, quién va a preguntarle a alguien que gana millones de dólares de dónde viene su dinero, aunque aclaró no cuestionan el dinero que ganó como jugador Márquez, sino con quienes hizo negocios.



Por ello al final dejó abierta la puerta y el camino que quizás puedan seguir del proceso administrativo de apelar y pedir la exclusión de la lista de la que han formado parte más de cuatro mil personas en 22 años y han sido excluidas mil 300, para lo que los abogados deben pedirle una licencia para poder apelar y defender, ya sea con cuestionarios o en entrevistas.



Si ellos contestan que fueron testaferros y renuncian a los bienes pueden ser excluidos de la lista, por un cambio de comportamiento que entreguen empresas a las autoridades de extinción de dominio, y si les creen saldrían de la lista, si les creen al menos parte de su dinero regresará con ellos, por eso la moneda está en el aire.

Twitter: @JLeyvaReus



También te puede interesar:

Fintech, ¿el nuevo brazo de la banca?

Los bancos y la inteligencia artificial

Un banco menos, ¿cuál sigue?