¿Por qué Del Valle quiere ‘fraguar’ más en EU?

Aun con la incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una de las empresas que ha apostado fuerte al mercado de Estados Unidos es Elementia, productora y comercializadora de materiales para la construcción. Seguro usted la recuerda, a inicios de diciembre pasado se hizo del control de Giant Cement Holding con 220 millones de dólares.



Se trata de una firma con operaciones en la costa este de Estados Unidos y que incluyen tres plantas de cemento, tres canteras de caliza, y dos de agregados, entre otras cosas. A través de la exportación de estructuras para la construcción y otros productos, la dueña de Cementos Fortaleza generó en 2016 el 16 por ciento de su flujo operativo (EBITDA) en Estados Unidos y su expectativa es que ese porcentaje alcance 36 por ciento en 2020. ¿Cómo lo logrará? Desde luego que las plantas de materiales de construcción jugarán un papel relevante. El grupo que preside Francisco Javier del Valle Perochena destaca que la construcción de nuevas residencias en ese país crecerá en promedio 1.0 por ciento en el lapso 2016-2018, para alcanzar niveles previos a la crisis. Además, ve un desempeño positivo en el segmento no residencial, incluyendo malls, oficinas e inmuebles para educación y recreación. En general, considera que el sector de infraestructura crecerá 4.3 por ciento ante el envejecimiento que ya muestra. Y desde luego, no pierde de vista el plan de infraestructura que ha prometido Trump con un presupuesto de un trillón de dólares.



Según datos del Banco Mundial, el PIB de la construcción en Estados Unidos tiene un valor de 798 mil millones de dólares. ¿Atractivo, no cree?



LA ROTACIÓN DE ALSEA

No tiene ni dos meses a que Alsea, operadora de los restaurantes

Chili´s y Starbucks, anunció la salida de su CFO, Diego Gaxiola Cuevas, y acaba de revelar que también hará lo propio el CEO de su división internacional, Fabián Gosselin. Ambos directivos dejarán sus puestos a partir del próximo 1 de junio.



Aunque los expertos no ven riesgos de ejecución por estos movimientos, hasta hace unos meses no era común la rotación del equipo directivo en un lapso tan corto en la compañía que preside Alberto Torrado. Incluso, del puesto de director de finanzas no se conoce aún el sustituto. El anuncio no le gustó al mercado, ya que su acción llegó a caer en el intradía de ayer 5.6 por ciento. Sin embargo, las aguas se calmaron al final de la sesión ya que los títulos ganaron 0.2 por ciento.



La rotación es un tema sensible, pues.





UN NUEVO TIPO DE CKD

Esta semana concluyó la emisión del primer Certificado Bursátil Inmobiliario (CKD) especializado en vivienda en renta. Se trata de la emisión realizada por Alignmex Real State Capital, por un monto de dos mil millones de pesos. El objetivo de la empresa es desarrollar este año 465 unidades y a partir del siguiente un promedio de 500 más cada año. Sus proyectos están localizados en la muy conocida área de Bosque Real que podría ser una de las áreas de crecimiento más importantes en los próximos años. Para más señas, la empresa emisora fue fundada por Roberto Ordorica y Salvador Magaña. Su clave será SiRENCK17. ¿Le entra?



