¿Por qué Bancomer es la empresa que más gana en México?

La reunión de Consejeros de BBVA Bancomer no sólo es un encuentro abierto en donde empresarios de todo el país se reúnen y escuchan sobre el panorama económico, tecnológico y político, sino también para saber cómo está el banco en el que muchos de ellos tienen depositada su confianza.



Este año el grupo financiero cumplirá 85 años de historia en donde ha pasado de todo, desde la fusión de Probursa y Bancomer, a la venta al grupo español BBVA, de donde podemos decir que se ha gestado un banco diferente y esto lo ha logrado paso a paso en 16 años, periodo en el que multiplicó la cartera por 4.1 veces.



En términos de rentabilidad sobre capital se movieron de un 5.4 a 22 por ciento, creciendo 16.6 puntos porcentuales, cuando el mercado total no se ha movido de una rentabilidad de 10 por ciento desde el 2000.



En términos de eficiencia, por cada peso que ingresa BBVA Bancomer gasta 39.4 centavos, ha mejorado 28.7 centavos, asegura Eduardo Osuna, su director general. El mercado solamente ha mejorado 16 centavos en ese tiempo.



Pero uno de los datos más relevantes y que cada trimestre supera es el que se refiere a las utilidades netas, que se han multiplicado por 24 en 16 años, al pasar de 1 mil 600 millones de pesos en el año 2000 a 40 mil 787 el de cierre del año anterior, cuando la totalidad del sistema bancario multiplicó esta cifra por seis.



Sólo desde el 2010, en este periodo de seis años, han crecido 45 por ciento en utilidad, así es, en plena crisis internacional se mantuvo creciendo, lo cual se debió, asegura Osuna, a que al decidir qué camino tomar, entre ser cautelosos, postergar inversiones y cerrar la llave del crédito, optaron por seguir operando con cierta cautela pero dando crédito.



En el año 2009, el 60 por ciento del crédito que se otorgó en el sistema financiero mexicano fue dado por Bancomer lo que asegura les generó mucha lealtad con los clientes y, sobre todo, les permitió capturar un mercado que no tenían.



Esta apuesta por el futuro de invertir en el país, como fue en sus nuevas sedes y en tecnología, ha hecho que se haya convertido en la empresa que más dinero gana en México.



Ahora el reto de Eduardo Osuna es mantener no sólo estos números, sino mejorarlos en el futuro, y sobretodo centrarse en el reto principal que los clientes tengan la mejor experiencia al ir a una sucursal o en sus canales alternos como es el celular.



Y en el otro lado de la moneda, si bien los bancos no están nada contentos con la llegada del Infonavit al segmento de clase media que atienden, eso no significa que no puedan seguir haciendo negocios y al menos Banamex, Banco Ve por Más, Santander y Scotiabank son los bancos que participarán en el programa “Tu Segundo Crédito”, en el que en coordinación con el instituto de vivienda buscarán dar un financiamiento a quienes ya tuvieron un crédito con ese organismo.



La novedad es que el segundo crédito lo pueden obtener todos aquellos que ya hayan terminado de pagar el primero, con un margen cuando menos de seis meses, a una tasa fija de 10.90 por ciento, que dadas las condiciones actuales del mercado, es muy competitivo. Habrá que ver cómo les va a los bancos que decidieron no participar. Por lo pronto, la moneda está en el aire.

