¿Por qué AHMSA no regresa a la BMV?

Tras salir de su proceso de reestructura financiera, incluido su acuerdo con acreedores, Altos Hornos de México (AHMSA) ya puede volver a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pero no lo hará por el momento.



¿La razón? Alonso Ancira, presidente de la compañía, nos dice que el entorno actual de los mercados no es el idóneo para las empresas siderúrgicas como AHMSA. De hecho, el empresario expuso tres factores que no favorecen a las compañías del sector: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la fortaleza del dólar frente al peso y los bajos precios del acero en los mercados internacionales. Sobre este último aspecto, el empresario consideró que la sobreproducción del metal en China traería un castigo en el valor de la compañía en la BMV, por lo que es preferible esperar tiempos mejores.



Como usted sabe, durante casi 17 años AHMSA estuvo en suspensión de pagos con sus acreedores, una iniciativa que adoptó legalmente desde 1999. Sin embargo, en mayo de 2016 alcanzó un acuerdo con la mayoría de sus acreedores para reestructurar pasivos por mil 700 millones de dólares a tres años, lo cual también fue aceptado por las autoridades judiciales de México y de Estados Unidos. Tras salir de la suspensión de pagos, la compañía ya puede solicitar créditos a los bancos, y por ende tiene la opción de volver a cotizar en la BMV después de aproximadamente 17 años de no hacerlo. Pero Ancira y su equipo esperan tiempos mejores.



La incertidumbre que ha generado el presidente de Estados Unidos,

Donald Trump, es evidente en México, pues 64 por ciento de los empresarios considera que la economía del país empeorará este año por las políticas que pueda aplicar el mandatario, revela la encuesta 'Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017' realizada por la consultora KPMG.



Se trata de la cifra más alta desde 2005, año en que salió el primer estudio. En total, KMPG encuestó a 868 ejecutivos, desde gerentes hasta presidentes del consejo de administración. El 30 por ciento de los directivos consultados piensa que la rentabilidad de sus empresas bajará con Trump, principalmente en las compañías que dependen del TLCAN. Pese a esto, seis de cada 10 ejecutivos cree que los ingresos de sus empresas crecerán en un dígito (de uno a nueve por ciento) en 2017.



En el tema de las inversiones, casi seis de cada 10 contestó que la firma en que labora considera expandir sus operaciones en México, mientras que la intención de hacerlo en otro país apenas es de 33 por ciento. A nivel local, Querétaro destaca como la entidad donde hay mayor intención de inversión, y en el mundo es Estados Unidos. Esto, pese a Trump.



El tequila subirá de precio. No parece haber otra conclusión de lo que ocurre hoy con el mercado del agave.



Esta planta cactácea está escasa. Lo está por lo de siempre. Cuando bajó de precio, pocos sembraron. Ahora que muchos quieren la cosecha, la venden a precio de escamoles.



Pero nos dicen que la gente de la recién bursatilizada Cuervo, de Juan Domingo Beckmann, con su poder de compra se habría anticipado a adquirir los agaves más maduros, aquellos de cinco y seis años de edad, con lo que se apropió de las 'piñas' más ricas en azúcares.



Con ello dejó las plantas más jóvenes a las tequileras pequeñas y medianas, que requieren por eso de más vegetales y por tanto, de más dinero. Va a subir.



