Plenarias con suplentes y sin acuerdos a la vista

Sin haber aprobado aún al fiscal general, al fiscal anticorrupción y a los magistrados especializados en el tema, ni tampoco al auditor superior de la Federación, así con esas asignaturas pendientes, llega al último tramo de actividades la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. Y por si fuera poco, los legisladores negociadores, los cabeza de grupo, pidieron licencia para ir en busca de algún otro cargo de elección, lo que de alguna manera dificultará el proceso de asuntos que quedaron para el tintero.



Hay que decirlo, como simple observador de la tarea del Legislativo, el PRI y sus aliados, como Nueva Alianza y el PVEM, no paran de impulsar la construcción de acuerdos para desatorar las iniciativas relevantes, empero sus pares, del PAN, PRD y MC, están paralizados por instrucciones de su jefe máximo, Ricardo Anaya, no obstante que varios de ellos desean que avancen y con ello presentar un balance positivo a la ciudadanía.



Esta semana los diferentes grupos parlamentarios celebrarán sus consabidas reuniones plenarias para hacer un balance, algo así como una especie de informe de actividades, de los avances y logros, aunque lo relevante será la conformación de su agenda legislativa.



Además de los señalados, el temario, sin duda alguna, estará acompañado de matices de los escenarios políticos-electorales que vive el país. Por ejemplo, la alianza legislativa conformada por los partidos del PAN, PRD y MC, ya están pensando en cómo gobernar y para ello impulsarán la discusión de lo que en otros países se llama “gobiernos de coalición”, precepto que ya está en nuestra Carta Magna y sólo faltan las leyes secundarias para articular y ordenar su funcionamiento.

Las encerronas de trabajo de los diferentes grupos parlamentarios, tanto en la Cámara alta como en la baja, se desarrollarán esta semana rumbo al último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia el primer día de febrero y concluirá el último de abril.



Y sólo para darnos una idea del interés que existe por los temas políticos-electorales entre las fracciones parlamentarias, los diputados del PAN, que se reunirán mañana, tienen programado hacer una revisión teórica con panelistas y especialistas como Gustavo Tarre Briseño, profesor de la Universidad George Washington, y la maestra Gloria Álvarez Cross, consultora política del grupo Media Social Influencer, sobre el “Riesgo del Populismo Radical”. El maestro Jorge Gerez Quintela (consultor político), dará una plática sobre Campañas Exitosas en América Latina.



Los del PRI, tal como lo han hecho en los últimos cinco años, aprovecharán que son gobierno para intercambiar opiniones sobre los temas nacionales con funcionarios de primer nivel. Aunque de manera separada, cada uno en la sede de sus respectivas cámaras, senadores y diputados, las fracciones más numerosas de la presente legislatura se reunirán los días 30 y 31 del presente con los titulares de Gobernación, Alfonso Navarrete; Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; Economía, Ildefonso Guajardo; Hacienda, José Antonio González Anaya; Energía, Pedro Joaquín Coldwel; Sedesol, Eviel Pérez; además de los titulares de Pemex y CFE.



Los diputados de Nueva Alianza tienen en su proyecto seguir fortaleciendo las líneas estratégicas de la Reforma Educativa y para ello contarán con su líder nacional, Luis Castro, y Juan Díaz, máximo jerarca del SNTE, entre otros personajes del magisterio de América Latina. Los del PVEM seguirán dando prioridad a los temas de la agenda verde y se espera que su reunión la hagan de manera colegiada entre senadores y diputados. Se desconoce por el momento las propuestas de Morena, PES y PT, pero también tendrán sus plenarias.



Estas reuniones ya no contarán con la participación, al menos ya no de manera oficial, de diputados como César Camacho Quiroz, Jorge Ramírez Marín y Sylvana Beltrones, quienes pidieron licencia para estar en posibilidades de competir por un cargo de elección.



Y en ese contexto, ya se habla de un Congreso de suplentes, ya que más de una centena de diputados federales pidieron licencia, y en el Senado son más de 80 quienes dejan de ser titulares, así que cuando los suplentes empiecen a conocer la totalidad de temas que hay que atender, pues el tiempo ya se habrá agotado, además se vislumbra que no haya ningún acuerdo para seguir con la implementación por lo menos del Sistema Nacional Anticorrupción.



