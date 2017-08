¿Plenaria o pasarela?

1

“Va a ser el candidato”, no se aguantó en susurrar uno de los legisladores a otro de sus pares al ver llegar a uno de los funcionarios presidenciables, a José Antonio Meade, a la reunión plenaria de los diputados priistas, la cual se desarrolló en formato de dos tiempos: uno para la prensa, la presentación y un mensaje de los panelistas; y otro con carácter privado, a puerta cerrada, para la sesión de preguntas y respuestas. Aunque, como siempre suele suceder, los mismos diputados se encargan de dar a conocer algunos pormenores.



La sesión, que continúa hoy, tiene la particularidad de que los funcionarios invitados llegan para hablar de los temas que conocen, sí, pero también para algunos de ellos representó la oportunidad de 'placearse' porque saben que la opinión pública, al menos la de los priistas, los tienen considerados dentro de la baraja como posibles aspirantes a la silla presidencial que estará en juego el año siguiente, con lo cual en este caso se cumple aquella máxima de la abogacía que señala: “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.



Hubo interés en los temas legislativos, es cierto, no obstante fue la expectación por ver a los presidenciables, oírlos, conocerlos un poco más, ponerse a sus órdenes, y en general ese fue el ambiente que imperó en lo que muchos llamaron “la pasarela”.



En el caso de la reunión que encabezó el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, su arribo al recinto legislativo provocó la atención de priistas y no priistas, principalmente porque aún se comenta que, en la XXII Asamblea del PRI, los estatutos y documentos básicos de ese partido se cambiaron para favorecer la posible candidatura de un perfil ciudadano, y desde entonces las miradas apuntan a personajes como el propio Meade, pero también ponen en esa tesitura los apellidos Nuño y Narro.



En su presentación, José Antonio Meade dio vista a las bondades de las reformas estructurales, aquellas que fueron aprobadas en la LXII Legislatura, con las que, resaltó, empiezan a notarse resultados positivos para la población en materia laboral, con más generación de empleos; mejores condiciones de financiamiento en materia fiscal; más inversión y competitividad en la industria energética; menores precios y mejores servicios en telecomunicaciones.



Ya en sesión privada, escuchó e hizo comentarios generales sobre las inquietudes expresadas por 20 legisladores, quienes manifestaron diversas preocupaciones, como las expectativas para las zonas económicas; el impacto que el incremento de los combustibles genera al campo; más recursos para la atención de programas dirigidos a las mujeres. Y en general atendió asuntos relacionados con las asignaciones presupuestales del PEF 2018, sobre el cual dijo que será equilibrado y buscará llegar a todos los sectores de la población.



Por la tarde, otro presidenciable, aunque desde la misma pasarela, el secretario Aurelio Nuño Mayer se refirió a la Reforma Educativa, con la cual –dijo– hay una mayor inclusión y calidad, y puso como ejemplo de avance el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria.



También estuvo el titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero. En tanto que para la “pasarela” de hoy se tiene en agenda a los titulares de Salud, Economía y Gobernación, José Narro Robles, Ildefonso Guajardo y Miguel Ángel Osorio Chong. Bien por César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes mantienen un férreo e inteligente control de su bancada.

