Pemex continúa sin comisario

A 3 años de promulgada la reforma de energía, resulta increíble que el congreso mexicano no ha nombrado aún al “comisario” de Pemex, una figura clave que se convierte en el responsable de vigilar el buen desempeño de la empresa. Más increíble resulta el hecho de que un solo hombre ha podido bloquear ese nombramiento del congreso que proviene de los organismos de la sociedad civil.



Los reglamentos de las leyes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), derivados de la Reforma, establecen un mecanismo de vigilancia y evaluación para el desempeño de ambas empresas, mediante la creación de la figura de un “comisario” al que se le asigna una muy fuerte responsabilidad, y se le otorgan facultades amplísimas, ya que reportará directamente al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal sus informes y recomendaciones.



Estos oficiales -que durarán cinco años- serán los encargados de evaluar el desempeño del Consejo de Administración, Comités y Dirección General de Pemex y CFE, según corresponda, y le reportarán directamente al Congreso de la Unión.



Los comisarios de Pemex y de CFE deben fungir de manera similar a un contralor interno y por ley deben de ser asignados a expertos independientes que harán una evaluación global cada año sobre el desempeño de las nuevas Empresas Productivas del Estado Mexicano (EPEs), lo que incluirá un análisis detallado sobre la situación operativa, programática y financiera de las compañías, así como de su estructura organizacional y la estructura contable. El reporte incluye la valoración de todos estos aspectos y podrá dar recomendaciones específicas para mejorar la gestión y la transparencia de las entidades.



El informe señalado debe presentarse a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal a más tardar el 30 de junio de cada año. El comisario puede formular recomendaciones al consejo de administración y a los directores generales de CFE y Pemex y solicitar toda la información necesaria para realizar sus análisis.



“La evaluación se realizará conforme a las mejores prácticas internacionales en la materia, procurando que los resultados y los reportes que deriven de dicha evaluación sean comparables en el tiempo”, detallan las leyes promulgadas desde mayo del 2015. Las secretarías de Energía (Sener) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrán determinar los contenidos mínimos que deberán preverse en la evaluación que realice el comisario y la remuneración que corresponda a sus honorarios será establecida por un Comité Especial, y deberá ser pagada por Pemex y CFE.



Para asegurar la absoluta independencia de estos comisarios en las empresas productivas del Estado, el Ejecutivo solicitó al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) el que proporcionara una terna de candidatos para cada una de las dos empresas.



Las dos ternas fueron remitidas por el IMEF a la Secretaría de Energía y el Ejecutivo, quien las envió a la Cámara de Diputados, instancia que debe hacer las designaciones por conducto de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).



La JUCOPO se reunió el 27 de abril de 2016 y en ella los líderes de las bancadas eligieron a Arturo Ortiz Hidalgo; reconocido financiero y economista, ex Director General de Nacional Financiera como el nuevo comisario de Petróleos Mexicanos (Pemex), y a Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, como el comisario en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estos nombramientos debieron ser votados en el pleno, y para su aval requerirían de la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión del pleno.



La designación de Arturo Ortiz Hidalgo, AOH, como Comisario en PEMEX, contó con el voto favorable de todos los Grupos Parlamentarios excepto Morena y el Movimiento Ciudadano, que se abstuvo.

Sin embargo, el diputado Marko Cortés, líder de la bancada del PAN, después de votar favorablemente por esta designación, sin explicación alguna, se negó a firmar el Acta correspondiente por lo que el caso no fue presentado en el Pleno; no obstante, haberse publicado en la página oficial de comunicación social de dicho instancia, y consecuentemente no se ratificó la designación de AOH. A la fecha PEMEX no tiene Comisario.



En el caso de la CFE, el 29 de abril del año pasado, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por 284 votos a favor, 24 abstenciones y 55 votos en contra, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que propuso designar a Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen como comisario de Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Marko Cortés es aquel diputado que acostumbra tapar las placas de sus automóviles y los de sus escoltas para evitar las fotomultas; y es el mismo que en el poblado de Numarán, Michoacán, se atrevió a inagurar un “Boulevard” con su nombre. ¿Que oscuros intereses tendrá este diputado para impedir la transparencia en Pemex? ¿Qué no es la bandera del PAN el acabar con la corrupción?

Twitter: @EOFarrilS59



