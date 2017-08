Paso Express inició con el pie izquierdo

1

En las auditorías de 2014 y 2015 ya se advertía de trabajos de mala calidad en el Paso Express; sin embargo, a las autoridades no les importó.



Esta obra, que duplicó su costo y tuvo un atraso de cinco meses, contó con cuatro promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2014 y 2015, además de 28 observaciones, 12 recomendaciones y 10 solicitudes de aclaración.



Debido a que las auditorías son como llamadas a misa, a nadie le importó lo que dijo la ASF y se abrió el socavón en el que murieron dos personas.



Las promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria van desde el atraso en la obra por no tener los permisos para los derechos de vía y expropiación, hasta pagos que no cumplen con lo ejecutado y trabajos de mala calidad.



En la auditoría de 2014 se pide que se inicien las investigaciones y, en su caso, el procedimiento administrativo correspondiente por “los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, previamente al inicio de los trabajos de obra, no tramitaron ni obtuvieron de las autoridades competentes los derechos de propiedad, incluyendo los derechos de vía y la expropiación de los inmuebles sobre los cuales se ejecutarían las obras públicas, omisión que generó un atraso de 202 días naturales en la construcción del distribuidor vial Palmira”.



Podemos afirmar que esta obra inició con el pie izquierdo, ya que ni siquiera tenían legalizado el terreno en el que se llevaría a cabo.



Ya en la auditoría de 2015 están las otras tres promociones por Responsabilidad Administrativa: una es porque no verificaron ni controlaron el desarrollo de los trabajos, ya que se autorizaron pagos a las contratistas y servicios por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, incorrecto análisis de precios unitarios extraordinarios, así como pagos por servicios de obra que no cumplieron con el alcance, se ejecutaron trabajos de mala calidad, se pagaron trabajos anticipadamente y faltó la autorización de los proyectos para su ejecución.



La otra es porque instruyeron a la empresa contratista para que efectuara modificaciones al proyecto original, sin contar con la aprobación y autorización de las áreas responsables de su ejecución, así como por la omisión de incluir los retornos, acotamientos laterales interiores y exteriores, accesos y salidas a la carretera para los vehículos de emergencia, vigilancia o mantenimiento, lo que dificulta su operatividad.



Y la última porque no se autorizaron los precios unitarios extraordinarios de: base estabilizada, losa de concreto hidráulico, fresado de la carpeta asfáltica de rodamiento existente, base estabilizada de 20 cm de espesor, y suministro de cemento portland, dentro del plazo establecido en la normativa.



Falta la auditoría de 2016, en donde esperamos que haya responsabilidades administrativas por el sobrecosto de más de 100 por ciento (pasó de mil 45 millones de pesos a dos mil 213 millones), ya que de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sólo podía excederse en 25 por ciento.



En Chiapa de Corzo se mantienen las manifestaciones, pero ahora para exigir la libertad de César Augusto Cruz Santiago, Epifanio Domínguez Morales y Carmen de Jesús Martínez Sánchez, quienes fueron detenidos el sábado pasado y recluidos en el penal del Amate después del enfrentamiento entre policías e inconformes por la visita del presidente Enrique Peña Nieto a ese pueblo mágico.



