Otro político al Torito

Cuando se trata de visitar El Torito (o en este caso la CURVA), en todos los partidos se cuecen habas. Ayer, a la fila de políticos que han reprobado la prueba de alcoholemia –entre quienes se cuenta a Javier Corral y Manuel Espino, entre otros– se sumó el secretario general del PAN-Jalisco, Omar Borboa Becerra. No sólo se voló la barda conduciendo en estado de ebriedad, sino que después de chocar su vehículo, ¡se quedó dormido!, lo que lo hizo víctima de burlas en redes sociales… Tras cumplir su arresto subió un video ofreciendo disculpas por la “actitud inapropiada”.



¿Movimientos en el PRI de San Lázaro?



Cuentan en los pasillos de la Cámara de Diputados que “muy pronto” el PRI será “descabezado” en el Palacio Legislativo. Nos aseguran sus cercanos que el coordinador de bancada, César Camacho Quiroz, ya le tienen apalabrado un lugar en el gabinete. Y también el segundo de abordo en el cuartel tricolor, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín –hoy nada menos que el presidente de la Mesa Directiva– “ya prepara maletas”, pues aunque acaba de llegar al cargo, ya busca cómo irse en busca de la gubernatura de Yucatán.



Chuchos pierden fuerza



Ayer, durante una sesión del CEN del PRD, se aprobó el nombramiento de la delegada especial de ese partido para la elección en Puebla. La designación se dio pese a la oposición de Nueva Izquierda (NI o Los Chuchos) y de Foro Nuevo Sol, que decidieron boicotear con su ausencia la reunión por considerar que fue un “madruguete” de Alejandra Barrales y del líder de la corriente ADN, Héctor Bautista. Lo que quedó claro es que ya no es necesario el consenso con la otrora corriente más poderosa de ese partido, Los Chuchos, y que el objetivo de las demás tribus de mermarlos sigue avanzando.



Justicia… en los bueyes de mi compadre



Tienen a un líder nacional que hace gira desde 2005 por todo el país, que hace spots hasta llegar a millones cada periodo electoral, pero Morena fue a presentar una queja ante el INE para acusar al jefe de Gobierno capitalino de promoción anticipada. El partido de López Obrador reclama que Miguel Ángel Mancera promovió su candidatura en un programa de televisión y exigen las multas correspondientes. De sancionar a AMLO, de eso no se habla. Que se haga justicia… en los bueyes de mi compadre.



Ahora sí quieren integrar comisiones



Luego de que fracasó la estrategia impuesta por Martí Batres en la ALDF de obligar a la bancada de Morena a no integrarse a Comisiones, buscando así obstaculizar la labor legislativa, hoy quieren dar marcha atrás a esa maniobra. El coordinador parlamentario morenista, César Cravioto ya pidió integrarse a las comisiones que dictaminan la destitución del delegado de Tláhuac y la Ley de Reconstrucción de la capital, entre otras. Es de sabios cambiar de opinión. ¿O será que los vientos soplan hoy para otro lado?



