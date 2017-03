Oracle, Huawei y las carísimas firmas de abogados

1

Esta semana fue crucial para el mundo de la tecnología. En dos momentos separados las empresas tecnológicas Oracle y Huawei revelaron información importante de su visión futura del mundo digital, que es una transformación muy potente y profunda, con muchas implicaciones en México, incluso más que el TLCAN, que ya de por sí es gigante.



El CEO de Oracle hizo ayer por la mañana —en una entrevista con la cadena CNBC— una analogía, al afirmar que en una empresa hotelera primero se tiene que terminar de construir el hotel antes de aceptar a los primeros huéspedes. Pues bien, Oracle ya terminó de construir su hotel: se abren las puertas totales a sus servicios en la ‘nube’. El mercado interpretó que Oracle ha finalizado su gran transformación, y en cosa de minutos los títulos de Oracle se dispararon ocho por ciento.



Del otro lado del planeta, en el hemisferio oriental, la firma china Huawei reveló que ya cuenta con 12 mil socios a nivel global para crear uno de los más potentes ecosistemas sobre el que se basará la transformación digital de decenas de industrias en todo el mundo. ¿A qué se refiere esto? A que Huawei está lanzando una gigantesca plataforma tecnológica “abierta, escalable, flexible y segura que creará un nuevo ecosistema abierto y cooperativo para ayudar a las empresas a enfrentar los desafíos de la transformación digital y lograr el éxito empresarial”.



Este ecosistema tiene “cuatro pilares fundamentales: alianzas industriales, alianzas comerciales, comunidades de código abierto y plataformas de desarrollo”.



Hablando con numerosas personas de negocios puede decirse que el capitalismo digital ya entró a una etapa de aceleración definitiva.



¿Dónde parará esto? No es posible determinarlo, pero hasta los abogados tienen miedo, porque las máquinas con inteligencia artificial ya están escribiendo contratos sin la ayuda de profesionales.



Bloomberg reportó hace dos semanas sobre una ‘máquina de aprendizaje’ llamada COIN, en el banco JPMorgan Chase, que revisa en segundos los términos contractuales de acuerdos financieros, lo que antes requería cientos o incluso miles de horas de abogados.



Toda actividad humana se está digitalizando. ¿La cocina no? La cocina sí: ahí viene la masificación de las impresoras 3D. La empresa Natural Machines comercializa desde hace tiempo su impresora ‘Foodini’, que puede imprimir desde una ensalada de camarón hasta un videojuego Pac-Man de chocolate.



Si yo fuera un empresario mexicano de una firma mediana o grande estaría verdaderamente preocupado por descifrar cuál es el camino para abordar la digitalización. No habrá industria que no toque, no habrá función laboral que no sea retada. Algunas incluso en sus fundamentos.



