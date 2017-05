¿Nuño en campaña?

1

Mencionado en varios sectores como precandidato priista a la presidencia de la República, Aurelio Nuño, secretario de Educación, visitó ayer la escuela primaria República de Costa Rica en la Ciudad de México y anunció que hoy presentará al presidente Peña, su amigo, los avances del nuevo modelo educativo. Todo parece corresponder a un montaje de campaña, pues oyéndolo hablar, uno no puede dejar de preguntarse si Nuño cree que habla con los niños como si fueran ciudadanos con derecho a votar o, por el contrario, habla con los ciudadanos como si fueran niños de primaria con derecho a voto. En fin, cada quien tiene su modo de buscar la unción de Los Pinos… para perder en 2018 y ya sabemos que apuntados ¡sobran!



ADVIERTEN DE CORRUPCIÓN

Dicen que la corrupción somos todos y al parecer es totalmente cierto. Un grupo de pequeños empresarios advierte de un fraude que les hizo una persona que se acreditó como asesor de la bancada del PRD en el Senado, quien los buscó para contratarlos, les pidió la documentación de sus empresas, dinero para pagar a un notario y después desapareció. Es por ello que los dueños de al menos tres de las seis empresas que fueron burladas presentarán una denuncia de hechos ante el Ministerio Público por la perspectiva de un posible mal uso de sus documentos, que fueron entregados al presunto asesor. Todo inició en octubre del año pasado cuando el [supuesto] asesor les dijo que había un remanente en el Senado de 28 millones de pesos, distribuido en dos partidas, una por seis millones y otra por 22 millones, y les pidió que presentaran una propuesta con entregables para que ese dinero se gastara en proyectos de apoyo a pequeñas empresas, de la forma más transparente. Los pequeños empresarios entregaron su documentación y proyecto, así como el pago al notario por unos 30 mil pesos por todos, y les enviaron el comprobante de un adelanto del pago por sus servicios, por SPEI de un banco, que era de una cuenta inexistente. Se inscribieron seis empresas en este proyecto por los seis millones de una de las partidas y tuvieron cuatro reuniones en las oficinas del cuarto piso de Reforma 222 y lo que más temen los empresarios es que hagan un mal uso de los documentos de sus empresas.



KAISER TUVO VARIOS CARGOS PÚBLICOS

Uno de los tres finalistas a la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción que se decide hoy, tiene graves inconsistencias. En primer lugar, sus cartas credenciales como ciudadano no son tan claras, ya que ha tenido diversos cargos públicos, además fue amonestado por negligencia administrativa. Max Kaiser Aranda participó en diversos cargos públicos en los gobiernos panistas, fue titular del órgano interno de control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la SEP y fue subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas en la Función Pública, además de otros cargos de menor nivel. En sus distintos puestos estuvo vinculado a procesos poco transparentes, que no tuvieron consecuencias legales, como Enciclomedia, la expedición de permisos para la operación de casinos, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que se adjudicaron con presuntas irregularidades, entre otros.



SENADORES EN CAMPAÑA

Los legisladores del PRI han mostrado el músculo en estas elecciones. Ayer Emilio Gamboa estuvo en Monclova, acompañado de otros diez senadores, con el candidato Miguel Riquelme, en una reunión con empresarios y prestadores de servicios. El fin de semana apoyó al candidato a alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Carlos Vasconcelos, y la semana pasada acompañó al abanderado de Nayarit, Manuel Cota, en Bahia de Banderas. El domingo estuvo en Toluca en el cierre de campaña de Alfredo del Mazo, y hará un nuevo recorrido a los cuatro estados. El día de la elección estará en el cuarto de guerra del CEN del PRI, mientras los legisladores apoyan en los cuatro estados donde habrá comicios.



