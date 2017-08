¿Nueva estación en la CDMX?

1

Ya sólo quedaba una estación comercial en la banda de FM de la Ciudad de México y el IFT ya resolvió a quién otorgársela. Migrará su estación de AM Eduardo Henkel, distribuidor de BMW en el país.



No sabe usted qué sorpresa causó a los empresarios del sector. No se recurrió al recurso del sorteo como se tenía previsto por muchos, sino a la asignación directa, dejando de lado a los demás concesionarios de AM interesados en migrar.



Suena fuerte el rumor de que los criterios que llevaron a esta resolución dividieron a los comisionados del Instituto, pese a que se trata de criterios que ellos mismos aprobaron.



Estos se basan en la Ley de Telecomunicaciones propuesta por el presidente Peña que buscó promover la multiplicidad de voces, transparencia, competencia y evitar la concentración entre los grupos de siempre.



Este intento causó insatisfacción. Dicen que el ungido desde hace años cedió la operación y los contenidos de su única estación de radio XEINFO-AM a Grupo Radio Centro de Francisco Aguirre, quien ya tiene 11 estaciones en la capital del país, y a Grupo Siete de Javier Sánchez Campuzano.



Es poco posible el escenario de que Henkel opere ahora la estación de FM y hay voces que advierten sobre un acuerdo para ceder a otro el beneficio. Quienes saben del tema la califican de una lamentable resolución que poco promoverá la inclusión de nuevas voces al espectro de la ciudad.



EL FIN ECOLÓGICO DE TOYOTA

¿Recuerda la multa que le impuso la Profepa a Toyota México? Fue en septiembre de 2016 por 2.5 millones de pesos al vender camionetas Tacoma sin el certificado que constara que cumplían con la norma de emisiones contaminantes permitidas.



Resulta que, tras varios meses de negociaciones, la armadora que en el país dirige Tom Sullivan consiguió que dichos recursos se canalizaran a una asociación no gubernamental en Guanajuato dedicada a preservar la flora y fauna del estado, que ha sido afectada por el desarrollo industrial en la entidad.



Nos aclararon que no se trata de un tema de desconfianza con el Gobierno federal por el uso que pueda darle a los recursos, más bien se busca que tengan un fin más ecológico.



Es más, nos aseguraron que otras automotrices que antes fueron multadas por la Profepa también han conseguido que los recursos se utilicen en propósitos muy similares. Fin ecológico, pues.



‘LA MINA’ QUE PERFORARÁ EN 2019

La ejecución de los proyectos petroleros no es a corto plazo. Le decimos esto porque Cairn Energy estima iniciar hasta 2019 la perforación en las dos áreas contractuales en aguas someras que ganó tras la subasta de campos petroleros de la Ronda 2.1, una de ellas en alianza con la italiana ENI y otra con la mexicana Citla.



Simon Thomson, CEO del grupo de origen inglés, dijo en conferencia con analistas que estudian las próximas licitaciones que organiza la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya que hay más oportunidades de inversión en la extracción de petróleo en México.



Incluso, dijo, contemplan expandir su inversión en el país porque las áreas que ganaron están cerca de Zama, campo petrolero recién descubierto y operado por Premier Oil y Sierra Oil & Gas.



Thomson y su equipo presumen de tener en sus manos una gran mina de crudo que potenciará su negocio como si fueran campos de Noruega.



La inversión estimada para los dos campos que ganó Cairn Energy es de mil 490 millones de dólares, aunque si encuentran más crudo de lo esperado, el monto podría ser mayor. ‘Mina prometedora’, pues.

También te puede interesar:

Estadounidenses vuelan más a México, ¿y la inseguridad?

Irlanda como en Tequila

La expansión de Liverpool

: