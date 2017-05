No es alianza, es frente

1

Fernando Herrera Ávila, coordinador de los senadores panistas, no lo piensa dos veces: “no sólo es muy positivo, sino un mecanismo indispensable para cambiar al país”. La propuesta de Ricardo Anaya y Alejandra Barrales para crear un frente amplio, sostiene, tiene historia en la política internacional y nacional, y en todos los casos ha demostrado ser efectiva.



-Cuauhtémoc Cárdenas rechaza esa idea, como muchos otros, le digo.



-El ingeniero tiene mala memoria, ya se olvidó que en 1987 su candidatura presidencial estuvo respaldada por un frente de partidos paraestatales al que, un año después, se sumaron las corrientes que se autodenominan de izquierda.



-López Obrador dice que es una alianza contra él porque el PRI no tiene nada que hacer en 2018.



-Lo malo de los mesías es que creen que el mundo gira a su alrededor. Lo malo de los creyentes en las teorías del complot es que piensan que todo es contra ellos.



-Pero la izquierda también lo rechaza, como Dolores Padierna, entre otros.



-Un problema de vivir bajo el reino de las etiquetas políticas es que se pierde la visión de largo plazo. Hace muchos años que ya no se puede hablar de izquierda y derecha, porque las acciones de gobierno han confundido los términos. Privatizar espacios públicos, como se ha hecho en la Ciudad de México, no es de izquierda. De juzgarse con los criterios anteriores a la caída del Muro de Berlín, Andrés Manuel López Obrador sería hoy un genuino representante de la derecha, por conservador.



-Entonces tendremos una alianza en 2018…



-No estamos hablando de una alianza PAN-PRD, estamos hablando de algo mucho más amplio, de un frente para cambiar al país. Me parece que los extremismos ideológicos hacen mucho daño a los esfuerzos democráticos.



-Pero en el PAN también tienen opositores, como Margarita Zavala y Moreno Valle.



-En el PAN nos debemos concentrar en ganar las elecciones del 4 de junio en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. Después de eso, los panistas, todos, tenemos que reflexionar seriamente en los pasos a seguir para 2018. Me parece, de entrada, que la propuesta de nuestro jefe nacional y la presidenta del PRD es muy buena idea. Tengo plena confianza en que todos los panistas privilegiarán el interés del país por encima de los suyos.



LASTIRI, TRAS GUBERNATURA DE PUEBLA

A poco más de un año de la elección para gobernador en Puebla, los priistas empiezan a moverse para salir en la foto y a mostrar músculo a ver si su partido pinta en las preferencias electorales.



Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la Sedatu, cita a los trabajadores de esta dependencia y a priistas poblanos en general a un “evento sin precedentes”, el próximo 28 de mayo en el que “se escuchara fuerte la voz de la militancia, demandaremos consulta abierta a las bases para elegir a nuestro candidato a gobernador, porque el futuro de Puebla no se negocia”.



Quien fuera secretario de Desarrollo Social de la entidad, con el gobernador Mario Marín deja claro en la convocatoria que “no se trata de un evento partidista tradicional, por lo que se le solicita asistir sin niños, no llevar pancartas ni matracas, evitar porras y no introducir alimentos”.



Así, quien también fue subsecretario de Sedesol con Rosario Robles y es cercano al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se prepara desde ahora para ganar la candidatura del PRI a gobernador, después de que en la elección del año pasado sólo obtuvieron el 33.41 por ciento de los votos contra el 45.1 por ciento de José Antonio Gali, del PAN, o más bien de Rafael Moreno Valle.



