Nace índice para medir eficiencia de políticas públicas hacia MiPymes

Pocos nacionales saben que México encabeza el gran tema de las MiPymes dentro de la OCDE. Lo hace porque ha demostrado ante el organismo ser el país que más ha avanzado en la materia y porque el país peleó por las Micro empresas como destino de políticas públicas mundiales cuando dentro del organismo se llegó a la conclusión de que la mejor política para aplicar en los países hacia las micro empresas era precisa y justamente no hacer nada por ellas.



La recomendación rezaba que por la dificultad de atender las diversas problemáticas que aquejaban a las micro empresas, por su dispersión y la complejidad de atención que requerían era mejor concentrar el esfuerzo en atender empresas pequeñas y aquellas que pudieran nacer bajo el paraguas de la start up manía, empresas con mejor capacidad de impacto e innovación.



México no aceptó la sentencia (en nuestro país las Micro empresas representan el 97.5 por ciento de nuestro tejido empresarial formal) y pidió la oportunidad para aplicar políticas públicas que pudieran demostrar que la supuesta inviabilidad de atención e impacto favorable en su funcionamiento no existía. Eran tiempos de ENRIQUE JACOB ROCHA como Presidente del INADEM.



De entonces a la fecha México es el país responsable en el tema de PYMES dentro de la OCDE.



Se ha conseguido hacer avances relevantes en el tratamiento de micro empresas vinculadas con el trato directo con consumidor final como es el caso de muy pequeños establecimientos donde por lo general quien atiende es el propietario del negocio.



Mediante el programa FORTALECIMIENTO DE MICRO EMPRESAS México ha conseguido demostrar una manera en que se puede capacitar al empresario e incorporar tecnología a muy pequeñas unidades FORMALES y con ello consolidar esos negocios mediante asesorías contempladas por el programa. De ello nos comprometemos a escribir el próximo viernes.



El INADEM ha sido pieza clave para la OCDE y el SELA las que vienen trabajando desde el año 2016 en la creación de un INDICE DE POLÍTICAS PÚBLICAS en favor de las Pymes, que sería la continuación de un trabajo que se viene desarrollando desde los años 2006 y 2007 por la OCDE. Se trata de estandarizar prácticas y ser capaces de entender las políticas públicas a partir de los alcances que tienen en su aplicación.



ANTONIO FANELLI, de la OCDE explicó a UNIVERSO PYME que en los años mencionados Serbia, Montenegro, Bosnia, Albania y Macedonia solicitaron realizar un índice que pudiera medir la eficiencia de las políticas públicas. Este índice ya había sido elaborado para las naciones de la Unión Europea por lo que hicieron un trabajo de estandarización como se tuvo que hacer, después, con países de medio oriente y África como lo solicitaron Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, la autoridad Palestina, Jordania y Líbano. El índice fue revisado para su modernización entre 2013 y 2014 cuando ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático se sumó al esfuerzo.



En 2016 el SELA pide aplicar la misma metodología para medir la eficiencia de las políticas públicas hacia Pymes en siete países, entre ellos nuestro país, que será disponible para el 2018.



El caso es que México ha sido una pieza clave para entender y tropicalizar experiencias de políticas públicas hacia MiPymes en América Latina. Será posible medir con precisión cuáles prácticas han dado mejores resultados para que ellas se apliquen en otros territorios.

Quedará entonces en claro que SÍ es posible aplicar políticas para Micro empresas con garantías de cambios favorables en el tejido básico empresarial de nuestras naciones.



Esa ha sido la contribución de nuestro país a la definición de estrategias de la OCDE hacia las micro empresas de la región y muy posiblemente para el mundo entero. El programa de Fortalecimiento de Micro Empresas, que encabeza ROCIO ABUD ha causado gran expectativa por los resultados que en el país ha conseguido y la manera en que las más modernas tecnologías que permiten la geolocalización se han puesto a funcionar para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos fiscales en favor de las MiPymes.



Y le escribiremos más el viernes.



