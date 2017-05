Nace generación 'independiente' de incubadoras de alto impacto

1

Pudiera afirmarse lo que el título de esta columna consigna. Ya hay empresas incubadoras cuya misión productiva es ayudar a hacer nacer empresas y proyectos tecnológicos de alto impacto. Su labor es propiciar que una buena idea se concrete en un buen producto o servicio y que al lado de este proyecto se encuentre un inversionista, una empresa o un empresario para apuntalarlo.



No piensan, aunque no lo descartan, acudir a la política pública hacia Pymes para soportar su avance o apuntalar empresas o productos.



La visión la tuvo un científico de nombre Benjamín Morales, con grado de doctor en la especialidad de astrofísica de partículas. Participó en un proyecto internacional para medir la exposición de nuestro territorio a las radiaciones cósmicas.



El propio Benjamín trabajo en un brazo biónico (así se le conoció familiarmente), aditamento auxiliar médico que ocupando como superficie de apoyo la mitad del antebrazo de una persona lograba medir determinados valores del paciente como temperatura, ritmo cardíaco y grado de movilidad. Cuando iban a avanzar hacia otros valores más complejos como presión sanguínea y glucosa, Benjamín salió del proceso y surgió la idea de su actual empresa: Machina Innovation Lab.



En síntesis, lo que desea esta empresa es allegarse proyectos tecnológicos de alto impacto para hacerlos posible no sólo gracias a su experiencia científica y su vinculación con la UNAM, de donde es egresado, sino por sus socios y sobre todo por los capitales interesados en invertir en proyectos de alto impacto surgidos para el ramo tecnológico.



Lleva ocho meses trabajando en las instalaciones de uno de sus socios (Homework sede Monumento a la Revolución) y en ellos se han acercado 18 proyectos tecnológicos de alto impacto. La intención es echarlos a andar y garantizar que no se queden a nivel de proyecto.



Por su participación, Machina Innovation Lab. se queda con un porcentaje pequeño del complejo accionario del grupo emprendedor apoyado. Según acuerdo, Machina puede determinar su salida de la empresa en un plazo determinado.



El caso es que Machina acaba de iniciar en los hechos una 'nueva' generación de incubadoras de alto impacto que no están pensando sólo en ser reconocidos, también en el apoyo de la política pública hacia los proyectos que tengan en su interior, porque parte relevante del modelo de incubación de esta instancia de apoyo consiste en tener de manera muy cercana y permanente la presencia de capitales interesados en apoyar con recursos estos proyectos, sobre todo cuando tienen una amplia posibilidad de ser relevantes y romper paradigmas.



Uno de los proyectos en que actualmente está metido Machina Innovation Lab. es el conseguir un aparato de ultrasonido que pudiera ser el más barato en el mundo para llevarlo a cualquier rincón del mundo. El costo, aún no estimado con precisión, pudiera estar por debajo de 100 dólares o menos de dos mil pesos mexicanos.



De hecho, este proyecto de ultrasonido de bajo costo fue llevado como posibilidad por unos estudiantes europeos y creó sensación, llegando la noticia a infinidad de rincones de la prensa científica y médica. Pues resulta que sólo era una idea de los estudiantes europeos sin posibilidad de concretarse porque ninguno de ellos era especialista en la tecnología correspondiente.



En cambio Machina sí cree lograrlo pues su especialista en el renglón, Luis Castellanos, socio de la empresa, sí es especialista posgraduado en la materia en Madrid y se ha comprometido a que el proyecto será posible, de existir el recurso para desarrollarlo.



Para comunicarse con esta incubadora al correo: benjamin@rdmachina.com



DE TIN MARÍN...

Nace un canal de televisión por internet... En alianza con la Canaco Ciudad de México que preside Humberto Lozano, Universo Pyme lanzará en junio UPTV.MX, el primer canal de emprendedores y empresarios de México y América Latina por internet. En un principio serán casos de éxito, programas de Universo Pyme, consultores dando tips, un programa de la Canaco CDMX con orientación al comerciante. Escribiremos del tema el siguiente viernes. Tomar nota que nuestro correo ha cambiado por el de etj@uptv.mx



Twitter: @ETORREBLANCAJ



