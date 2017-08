Movimiento Ciudadano, en subasta

1

Pasan los días y los avances que se observan para la conformación del Frente Amplio Democrático son pocos, ningún partido ha respondido afirmativamente a su propuesta y más bien parece que todos miden fuerza para irse con la mejor opción.



Movimiento Ciudadano dio su primer paso: aprobó dialogar con otras fuerzas políticas y convocó a la construcción de un Frente Ciudadano por México, pero esto de ninguna manera puede significar que se unirán al PRD-PAN, ya que también pueden ir con Morena.



Algunos aseguran que Dante Delgado ya le prometió su apoyo al delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y que eso significaría apoyar también la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en coalición con Morena.



El problema de este partido para coaligarse con Morena, o con PAN y PRD, es que en los estados donde tiene fuerza habría conflicto.



Para la coalición total con el blanquiazul y el sol azteca, el problema es que el PAN tendrá que apoyar a uno de los hijos del actual gobernador de Veracruz como candidato, seguramente será Miguel Ángel Yunes Márquez, y esto acaba con las aspiraciones de Dante Delgado a la gubernatura.



Además de que hay un pleito a muerte entre el gobernador de la coalición PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, quien como secretario de Gobierno en la época de Patricio Chirinos metió al exgobernador Dante Delgado a la cárcel.



Pero también hay problemas para que la coalición con Morena se lleve a cabo por la gubernatura de Jalisco, ya que ahí Movimiento Ciudadano tiene como fuerte aspirante al actual alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.



Morena tiene dos precandidatos fuertes: el diputado federal Carlos Lomelí y el empresario jalisciense de Dulces de la Rosa, Enrique Michel Velasco quien, al festejar este fin de semana su cumpleaños 67, se vistió de rey, con capa color vino, brillante corona y cetro, al más clásico estilo medieval. Esperemos que esto no sea un deseo reprimido, que salga del inconsciente si gana la elección.



Éstas son las más fuertes candidaturas para Movimiento Ciudadano, por lo cual tienen de aquí a noviembre para definir cuál es el postor que mejor propuesta les ofrece.



Sin embargo, aseguran que será difícil que gane Morena, y no porque sea menos atractivo, sino porque a su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, no le interesa pagar altos costos.



Así, igual que los demás partidos a los que se les hizo llegar una carta, los dirigentes de Movimiento Ciudadano se mantienen en la indefinición y sólo publican su espectacular de que ya están a la venta.



OTRA DE MANCERA

Las fotomultas son un negocio particular que Miguel Mancera concesionó después de aumentar el costo de las infracciones mediante una modificación al Reglamento de Tránsito. Las grandes ganancias son para la empresa y una pequeña parte es para la Tesorería de la Ciudad de México, la cual es la encargada de emitir los formatos de cobro y llevar las cuentas. La empresa tenía la obligación de enviar fotografías de las infracciones, pero ya no. Los automovilistas inconformes deben perder un día de trabajo para solicitar la fotografía o pagar la infracción, lo que salga más barato. ¿Huele mal?



A LA DEFENSA

El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dejó muy claro que México no tendrá un conflicto diplomático con Venezuela como intenta provocarlo Nicolás Maduro, con insultantes declaraciones contra el presidente Enrique Peña Nieto.



Ahora Emilio Gamboa salió a la defensa del presidente y dejó claro que sus correligionarios reconocen a México como un país de instituciones, que goza del respeto de las naciones del mundo.



Twitter: @ginamorettc



