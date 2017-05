Morena y AMLO placean a sus nuevos apoyos

1

Tres figuras llamaron la atención en el cierre de campaña de Delfina Gómez en Nezahualcóyotl. La presencia en el estrado de Miguel Ángel Torruco, exsecretario de Turismo del gobierno de Miguel Ángel Mancera; Pablo Gómez, exdirigente nacional del PRD, y Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, fue la señal de Morena y de AMLO de que supuestamente distintos actores, por muy cuestionables que sean, se están sumando a su movimiento. Por cierto, ¿y AMLO se seguirá enojando cuando le preguntan por la maestra Elba?



¡Uy el inconsciente!



Al que traicionó su inconsciente fue al candidato a la gubernatura del Estado de México del PRD, Juan Zepeda. Durante el cierre de su campaña en la explanada municipal de Ecatepec de Morelos, Zepeda dijo que la presencia de perredistas de todas las tribus en el templete era muestra de ¡la división del partido! “Esta fotografía que mañana va a quedar plasmada en todos los periódicos es una muestra de que el PRD está dividido, la dirigencia y su militancia”, señaló sin corregir, mientras Alejandra Barrales y Miguel Ángel Mancera se voltearon a ver con incredulidad. No se espanten, así es la presión de las campañas.



Más de 100 diputados con Del Mazo



Enfundados en chalecos rojos, más de 100 diputados priistas estuvieron con Del Mazo en la primera fila de su evento en Toluca. Las fotos que difunden en redes sociales también muestran a algunos senadores, pero los diputados se llevaron el quórum. Casi el 50 por ciento de la representación popular del país estuvo ayer en la capital mexiquense. ¿Se ve en qué entidad de la República se ha concentrado el interés del PRI?



Ley de Seguridad y corresponsabilidad de gobiernos



Aunque las elecciones del próximo domingo parecen haber enterrado el tema del periodo extra en el Congreso, supuestamente en julio, el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, busca coordinarse con su homólogo en San Lázaro, César Camacho, para que en esa fase legislativa se incorpore como una prioridad la Ley de Seguridad Interior. Pero ojo, los priistas buscarán no sólo otorgar un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para el combate al crimen, sino que también quieren establecer en la ley la corresponsabilidad que deben tener gobernadores y alcaldes. Vaya tema. Claro, todo depende de los resultados del próximo domingo.



Abandonan diputados vigilancia de elecciones



A diario reclaman la intromisión de los gobiernos en los procesos electorales estatales, pero la Comisión Especial Para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales de la Cámara de Diputados se instaló para quedar en el abandono desde el primer día. El único acuerdo que tienen en su sitio web es el de su instalación, del 23 de noviembre del año pasado. En plenas campañas electorales no han tenido una sola reunión, y menos visitas a los estados donde habrá comicios. Es más, a las últimas convocatorias en días recientes sólo asistió el alma solitaria de su presidente, Juan Romero Tenorio, de Morena.



