Morena: ¿exhibido?

Morena buscó evitar que se le pueda acusar de actos anticipados de campaña en la CDMX por su proceso de selección. Por esa razón denominó “Coordinador de Organización” a quien resultara ganador en la cuestionada encuesta. Pero, ¡menuda sorpresa!, al revelar ayer por la noche las preguntas de su encuesta, resulta que nunca se preguntó por algún coordinador de organización sino por un candidato. ¿Será evidencia para que el INE tome cartas en el asunto? O ¿preferirán voltear para otro lado?



Pleitos como en cantina



El Senado fue ayer escenario con cuerdas de boxeo, de lucha. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, acusó a su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, de mentiroso y llorón por ocultar su patrimonio. El líder de la bancada panista, Fernando Herrera, se le fue encima al dirigente priista llamándolo pistolero balín y borracho. En la otra esquina, el panista Javier Lozano, acusó al morenista Miguel Barbosa de “traidor y salamero” por revelar presunto espionaje de Moreno Valle. En respuesta, su paisano lo tildó de “malquerido”. Una pequeña probadita de cómo serán los debates del periodo ordinario.



Monreal, ¿independiente?



Trabajadores de la delegación Cuauhtémoc, vecinos, simpatizantes y organizaciones que apoyan a Ricardo Monreal están convocados hoy a las 4 pm a un mitin en la explanada delegacional para manifestar su respaldo al zacatecano. No se descarta que Ricardo Monreal aproveche para anunciar la decisión sobre su futuro político. Sus allegados nos revelan que no se descarta que se lance por la vía independiente para la jefatura de Gobierno. ¿Inicia la ruptura formal con Morena?



Marcelista del PRD, a Morena



Nos informaron en los pasillos de Morena en San Lázaro que el exsecretario particular de Marcelo Ebrard, René Cervera, es otro de los diputados del PRD que ya avisó que prepararía su salida para incorporarse, en breve, a las filas de los morenos. Incluso la propia secretaria general del CEN perredista, Beatriz Mojica, confirmó que todavía se espera que entre tres y seis diputados de su partido se irían “con los de enfrente”.



Graco planta a diputados



De última hora, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, canceló su participación en la reunión plenaria de los diputados federales del PRD, en la que hasta la noche anterior estaba considerado en la lista de oradores. Nadie supo explicar a qué se debió su decisión de no asistir. Tal vez no ha podido pasar el socavón, bromearon diputados amarillos con periodistas.



Relevo en el PRI-CDMX



De cara a las elecciones de 2018, el PRI lleva a cabo los relevos en sus dirigencias locales. Así como ya lo hizo en Durango, Aguascalientes y Guanajuato, el partido está enfocado en los relevos de sus liderazgos en los estados donde es oposición. Por ello, el dirigente nacional, Enrique Ochoa, adelantó que en breve le tocará el turno al PRI capitalino, que está en manos de la muy activa Mariana Moguel, quien al parecer dedicará a sus aspiraciones para encabezar Milpa Alta.



