Monreal, un gallo muy jugado

1

Ricardo Monreal sabe de qué habla: “luchar contra la nomenclatura no es fácil”, dijo ayer en lo que se consideraba el prólogo de su derrota en la “encuesta” de Morena para elegir a su candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Por lo que se ve, el exgobernador de Zacatecas no se irá de Morena, pero no le jugaron de manera leal, según da a entender y de acuerdo con prácticamente la mayoría de las encuestas que empresas independientes realizaron previo al dedazo, perdón, al resultado de la que mandó hacer López Obrador.



PAN ve vendetta



En el Grupo Parlamentario del PAN nos comentan que el anuncio priista de querer quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva y también con la Junta de Coordinación Política en el Senado, fue una reacción más del PRI a la resolución que tomó la bancada azul en su plenaria de no dar un paso atrás para eliminar el pase automático del procurador general de la República a fiscal general. Señalan que el coordinador Fernando Herrera advirtió que “eso no pasará, y que le hagan como quieran”.



Señales en Coahuila



No sólo el Presidente de la República recibió ya al candidato electo al gobierno de Coahuila, el priista Miguel Riquelme, sino que además, el Tribunal Electoral ordenó al INE investigar a fondo el supuesto uso de tarjetas bancarias por parte del panista Guillermo Anaya con el presunto fin de comprar votos. A pesar de que ayer de nuevo el líder nacional panista, Ricardo Anaya, dijo “no tener ninguna duda de que la elección se va a anular y Riquelme no será gobernador”, los vientos indican otra cosa.



Cordero, ausente en el cierre de filas



Fue nuevamente Ernesto Cordero quien no apareció en la foto de los senadores que salieron a apoyar al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, luego de que los demás decidieron cerrar filas en el marco de su reunión plenaria, para acompañarlo en la conferencia de prensa donde se defendió de los señalamientos de enriquecimiento. No liman asperezas.



PRD, a contrarreloj



Ante las omisiones injustificadas del PRD para emitir la convocatoria para renovar los órganos de dirección del partido, el TEPJF le dio un plazo de siete días al CEN que encabeza Alejandra Barrales para convocar al proceso de renovación de la dirigencia. Otra vez los magistrados electorales le dieron la razón a Carlos Sotelo, y pusieron contra la pared a la actual dirigencia perredista, que sólo tendrá una semana para notificar al Tribunal Electoral del cumplimiento de la sentencia.



El llamado de la ciencia



OLa Academia Mexicana de la Ciencia hizo un llamado ayer para que se invierta más en ciencia. Su presidente, José Luis Morán, lamentó que se hubiera reducido 20 por ciento el presupuesto y pidió que se considere para este año mayor dinero. Dijo que el futuro de México depende de la inversión en este rubro. ¿Escucharán los legisladores? ¿O sólo hay dinero para partidos políticos?



También te puede interesar:

La oscuridad de Morena

Porras al secretario

Acuerdo de austeridad