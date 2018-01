México en la FITUR

1

Se celebró en Madrid la Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes a nivel mundial, donde operadores mayoristas venden y compran servicios turísticos de todos los países del mundo. México, como cada año, estuvo presente. Coordinó el stand el Consejo Nacional de Promoción Turística. Contó con todos los servicios para que se pudiesen ofertar los destinos nacionales. Acudieron empresarios del ramo, hoteleros, restauranteros, chefs, líneas áreas de todo el país. Se ofreció degustación de comida mexicana y se utilizaron las nuevas tecnologías para introducir a compradores a viajes virtuales por destinos al interior de México.



El destino mejor posicionado y más demandado es Cancún y la Rivera Maya. De hecho 97% de los españoles que nos visitan lo hacen a esa región, donde además hay importantes inversiones españolas. Por tanto, el esfuerzo se está orientando a promocionar que se adentren al resto del país, para lo cual se presentaron dos innovadores productos. Uno de ellos premiado por publicaciones españolas especializadas, denominado paraísos indígenas. Presenta 105 centros ecoturísticos de todo el país, administrados por comunidades, con infraestructura financiada por CNDI e impulsada por SECTUR. No es oferta para mochileros, se orienta al gran turismo que busca nuevas aventuras, paisajes, gastronomía, culturas originarias, ciclismo de montaña, senderismo, kayak, tirolesa, artesanía, vinos y licores. Lo puedes encontrar en ww.paraisosindígenas.com y según me comentó la editora que decidió el premio, lo mereció por ser un esfuerzo de preservación de culturas ancestrales y bellezas naturales que pueden sobrevivir por esta vía.



Se presentó también la Ruta Maya con una nueva modalidad en alianza con Aeromar, que busca el visitante que ingresa vía Cancún o la Ciudad de México pueda adquirir un “pase áereo” con precios atractivos, de 4 a 15 destinos, para visitar las ruinas mayas, aunque incluye a Oaxaca. Ambas propuestas son muy interesantes para interesar al turista que busca conocer mejor otras culturas y no solo el destino sol y playa.



Desde luego los gobiernos estatales también apoyan a sus regiones y en alianza con sus empresarios promueven nuevas rutas para mariposa monarca, sierra Gorda, México colonial, en fin es un orgullo ver lo bien que se trabaja en la promoción turística del país. No es fortuito que en este sexenio pasáramos del 15 al 8 en lugar visitado por turistas en el mundo. El Secretario De la Madrid sostuvo reuniones con tour operadores durante varios días y entregó a los Reyes de España carta intitulada “querida España” también disponible en redes, forma parte de la campaña “México. Un Mundo en Sí Mismo” que promueve el CNPT. La misiva exalta la relación entre nuestros pueblos de forma muy sensible, pasión, coraje y emociones comunes.



El CNPT trabajó también eventos para una mayor promoción, como “La Noche de México” en el Teatro Real, donde presentó las campañas, los destinos y una nueva publicación sobre gastronomía mexicana que escribió Ana Paula Gerard que entrelaza recetas e historias culinarias de las 32 entidades de la república. El menú con bocadillos del chef Pedro Evia, muy exitoso. Se ha roto el mito de que la comida mexicana era incomible por su picante. También Susana Palazuleos, mítica chef fue premiada en FITUR por otra revista especializada.



Desde luego los pabellones de España dominaron la FITUR, y el número de transacciones fue impactante. Hoy ese país ocupa el segundo lugar mundial en recepción de turistas, solo superado por Francia, y por encima de EU. Su promoción es muy interesante, se les aprende mucho. Y desde luego, el pabellón de México destacó en la zona Latinoamericana. Tanto por su presentación como por el número de visitantes, con muy buenos resultados, que ya se documentan para evaluar y mejorar.



Desde luego, la gran limitante para avanzar en el mercado mundial es la seguridad pública. Las alarmas emitidas contra el país, así como las notas periodísticas que relatan las muertes derivadas del narcotráfico, no ayudan a posicionarnos de mejor manera. Sin embargo; se trabaja con responsabilidad y entusiasmo.



