MC lo piensa dos veces

En los últimos días las negociaciones entre PAN, PRD y MC, que conforman la coalición Por México al Frente, han subido de intensidad, pues los tiempos para registrar alianzas en los estados se les vinieron encima. Tal es el caso de Jalisco, donde si bien se mantiene la decisión de que el precandidato naranja a la gubernatura, Enrique Alfaro, va solo, al parecer podrían llegar a un acuerdo en cuanto a las diputaciones locales y las alcaldías. Lo sabremos en los próximos días.



Los fantasmas del News Divine



Las vidas perdidas de 12 personas –la mayoría jóvenes– en la discoteca New’s Divine siguen persiguiendo al aspirante a jefe delegacional de Gustavo A. Madero por Morena, Francisco Chíguil. En las calles y durante la gira de Claudia Sheinbaum por esa demarcación, familiares, amigos y vecinos de las víctimas del operativo –que se llevó a cabo cuando Chíguil era delegado–, le manifestaron su rechazo con gritos y pancartas, y le exigieron tener “tantita vergüenza”. Eso ya prendió focos rojos en el partido de Andrés Manuel López Obrador.



Ebrard o Joel, secretario de Seguridad Pública con AMLO



Para hoy se espera que el candidato presidencial de Morena dé a conocer a quien sería su secretario de Seguridad Pública en caso de ganar en julio, y la moneda estaba en el aire entre Marcelo Ebrard y Joel Ortega. Aunque, claro, con esto de las ocurrencias nunca se sabe.



¿Amnesia o cinismo?, cuestiona Nuño



Aurelio Nuño, coordinador de precampaña de José Antonio Meade, contradijo ese dicho de “estaríamos mejor con...” y usó redes sociales para recordar que cuando el aspirante a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, las extorsiones a ciudadanos aumentaron, y cuestionó por qué quiere darle amnistía a los criminales. “¿Cinismo o amnesia?”, le preguntó el extitular de la SEP.



Viento a favor en Tv Azteca



Al cierre de 2017 y el arranque de este año fue notorio el cambio que ha experimentado Tv Azteca, que encabeza Benjamín Salinas Sada, en cuanto a contenidos. Un ejemplo es que, durante estos días de asueto, adn40 –una de las apuestas fuertes de la televisora del Ajusco– fue el único canal informativo que transmitió su programación habitual en vivo, y con cinco programas especiales. Otra muestra es el viraje de “Azteca trece” a “Azteca uno”, un cambio que –nos dicen– no sólo fue de nombre, sino que aspira a ser la opción número uno de la barra programática, en entretenimiento e información.



Corral, retador cuando conviene



El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, salió muy retador, asegurando que el presidente Enrique Peña Nieto debe demostrar en los hechos, que no protege a César Duarte. “Yo sí quiero hacer un llamado respetuoso, pero firme, enérgico, al gobierno de la República para que dé trámite ya, a la solicitud de extradición del exgobernador”. No vimos, sin embargo, una actitud similar de Corral cuando surgieron acusaciones contra funcionarios panistas, a los que las pesquisas ligan con el asesinato de la periodista Miroslava Breach.



