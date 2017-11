Marcan a Marco

1

Puede tratarse de una oportunidad de esas que suelen ver los Slim. Grupo Financiero Inbursa, sabe usted, quiere crecer en el negocio de tarjetas de crédito en esta nación que corre el riesgo de ser clonada.



Ya le pusieron número y la meta es crecer 80 por ciento en esos préstamos de la institución que comanda Marco Antonio Slim.



En JP Morgan revisan el asunto con detalle pues advierten que esa estrategia puede derivar en una anormal elevación en los costos de crédito, del negocio, vaya.



Aquí vale la pena la pausa. Inbursa tiene márgenes que generalmente rondan el 30 por ciento y que promedian en los más recientes 12 meses un 37 por ciento, de acuerdo con datos de Bloomberg.



Sus ingresos no dejan de crecer y podrían cerrar el año arriba de los 60 mil millones de pesos. Eso es casi 10 veces más que hace 10 años.



Los estadounidenses, como los de JP Morgan, suelen decir: si no está descompuesto, no lo repares. Quizá por eso mantiene una perspectiva “underweight” o de cautela hacia sus acciones que a juicio de este otro banco, podrían bajar a un precio de 27 pesos desde los casi 33 con los que cerró ayer. Traerán marcado a Marco Slim.



¿Injustificado el castigo a GAP?



Usted es testigo de la racha negativa del principal indicador de la BMV en los últimos meses; desde el 25 de julio, fecha en que tocó su máximo del año, ha perdido 7.8 por ciento.



Los analistas atribuyen esto a temas como la incertidumbre sobre el TLCAN, la expectativa de otra alza en tasas de interés para diciembre y la desaceleración de la economía.



Una empresa a la que le ha ido peor que al mercado es Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Seguro la conoce, opera aeropuertos como el de Guadalajara y la dirige Fernando Bosque. Desde el nivel más alto que tocó en Bolsa –el 24 de julio-, su acción ha perdido 18 por ciento de su valor o lo equivalente a mil 643 millones de dólares en matket cap.



Para los expertos se trata de algo injustificado a la luz de la exposición positiva que tiene al dólar, la saludable dinámica en el tráfico de pasaje, su fuerte reporte del tercer cuarto de 2017 y su valuación atractiva.

El sondeo de Bloomberg con analistas ve un potencial de subida en GAP de 22.3 por ciento para los próximos 12 meses. ¿Quiere aterrizar ganancias con esta emisora?



Alpura apuesta a investigación



En los últimos años, la investigación y desarrollo se ha convertido en herramienta clave para entender mejor las necesidades del consumidor y en función de ello, elaborar los productos que demanda el mercado.

Se trata de una estrategia que crece cada vez más entre las grandes empresas mexicanas.



¿Por qué le decimos esto? El próximo martes Alpura, el segundo mayor productor de leche en el país despúes de Lala, inaugurará su Centro de Investigación y Desarrollo (CIDEA), el cual se ubica su planta de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México.



Nos cuentan que en el corte del listón estarán Jorge Aguilar Muñoz, director general de Alpura, y el gobernador del Estado de Mexico, Alfredo del Mazo.



El CIDEA permitirá al grupo crear nuevos productos en alianza con instituciones tecnológicas mexicanas.



Según datos de Inegi, en los primeros 8 meses de 2017 el negocio de la leche pasteurizada creció 3.9 por ciento en ingresos y1.9 por ciento en volumen. ¿Usted cuál toma, la entera o la deslactosada?

