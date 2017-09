Maestro: Te invito a ser feliz todos los días

1

*Cintya Martínez Villanueva



Mexicanos Primero en todos sus estudios, eventos y campañas sostiene que el maestro es el agente de cambio para que los niños aprendan. Desde esta organización insistimos en la importancia del aprecio y reconocimiento social a su trabajo, y ahora celebramos 10 años de festejar y reconocer a los maestros ejemplares en México con el Premio ABC.



Gracias al Premio ABC ahora sabemos de ellos, son felices y protagonistas del cambio, aunque son maestros que hacen su trabajo en condiciones particularmente complicadas, por las limitaciones del entorno, se mantienen rebeldes. No se conformaron con la situación en la que encontraron a sus alumnos. Su causa son las niñas y los niños de México: Aprender



La maestra Lupita de la escuela Nachi Cocom de Akil, Yucatán, considera el Premio ABC con un gran carácter humano. Gracias al espacio para compartir con otros docentes su forma de trabajo, se atrevió a soñar en todos esos aprendizajes que a los niños les puede transformar, convirtiéndola en una guía, inculcándoles esos valores que cada día los hace ser más personas y valerse por sí mismos dentro de una sociedad en constante avance.



Ella sabe que su trabajo como docente no es en vano, que existen esas personas, asociaciones, padres y madres de familia, que valoran al maestro, lo que le impulsa a un mayor compromiso y responsabilidad en su quehacer cotidiano; al pasar de simples transmisores de conocimiento a la contextualización del mismo para hacer de cada aprendizaje algo más significativo a innovador.



Para la maestra Lucely de Akil ser maestra reconocida con el Premio ABC, ha significado tener una visión de humildad, tratar a los niños como seres humanos, conocer la experiencia y las ganas de otros docentes que, al igual que ella, tiene el compromiso y la constante preparación para trabajar con y por los niños. Es saber que se tiene una causa: los niños, no sólo un hijo sino muchos.



Si usted es un papá o una mamá o un ciudadano simplemente, le puedo decir que los maestros Premio ABC contagian el gusto por aprender, lo que vale la pena aprender es el que se ve asimismo como un educador profesional, con gran disposición, no sólo como un miembro contratado y pagado por un sistema. Es un educador profesional en la parte técnica, didáctica. Es una persona que hace maniobras didácticas. Es una persona que establece relaciones en la escuela, de la cual son parte los maestros, los alumnos, los padres de familia y la comunidad. Es un maestro que genera cambios de actitudes para encontrarse con la presencia de las personas y cuenta con gran capacidad de establecer ambientes de aprendizaje.





Es por las personas que sirven las instituciones. Es por los niños y niñas que sirven las escuelas y no al revés. Ésta es la aportación que Mexicanos Primero quiere hacer a la visión de los mexicanos sobre nuestras escuelas. Felicitamos y admiramos a las maestras y los maestros que saben que cada uno puede ser siempre la mejor versión de sí mismo, que con cada uno tienen todo por hacer y tienen todo por ganar.

*Directora de Proyectos Especiales, Mexicanos Primero



