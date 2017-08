Lujo residencial mantiene expansión

1

Los últimos dos años en particular han sido de crecimiento en el segmento residencial y residencial plus en la Ciudad de México.



Hace dos años había identificados 559 proyectos de vivienda vertical del tipo. Más de la mitad se ubicaba en el segmento más elevado de precios y en corredores como Santa Fe, Polanco, Nuevo Polanco, Roma, Condesa, Reforma y otras zonas del sur.



Esa inercia alentó un crecimiento de 28.9% en el inventario. Muchos de los más de 30,000 unidades en ese momento estaban integrados a torres de departamentos y áreas residenciales en desarrollos de usos mixtos.



En ese entonces, la oferta llegaba a precios de hasta $25 millones de pesos, valor máximo que se ha duplicado en los últimos meses ante el incremento en los valores de los inmuebles.



Entre los desarrolladores de ese segmento se ubicaban Abilia, Parque Reforma, GFA, Be Grand y Quiero Casa con su marca Premium, seguidos por otros relevantes como Urbania, Hidepark y Reside.

Esa tendencia medida por firmas como Softec y Tinsa, denotan la principal oportunidad se ubica en el segmento residencial y residencial plus.



Y es que lejos de contraerse, el mercado residencial de lujo ha mantenido en los últimos meses ritmos de crecimiento, debido a que los inversionistas han buscado proteger su patrimonio ante las oportunidades de mercado.



Los segmentos de mayor valor han abierto incluso las posibilidades de ingresar a procesos de preventa, antes de que el proyecto salga al mercado. Así los niveles históricos del año pasado, que abrió espacios como The Limited en Polanco, la torre residencial de Abilia y ahora el espacio que se construye en Chapultepec Uno, evidencian el lujo llevado a su máxima expresión.



El segmento que supera valores de 8 millones de pesos, registra un desplazamiento en ventas de casi 600 unidades al mes y existen alrededor de 430 proyectos en el mercado.



En este proceso, se integran diseñadores y arquitectos globales que nutren con sus propuestas las opciones distintas en el mercado. Se trata de un segmento en el que las ventas reflejan la demanda revelada y cuyo éxito comercial contabilizado en el mercado obedece a otros factores.



Sin embargo, es un hecho que su existencia atiende también una demanda con mayor número de unidades, particularmente en zonas donde la transición de giros hace propicio su desarrollo. Por otra parte, es un hecho que su existencia se convierte en una oportunidad relevante para nutrir con nuevo equipamiento la ciudad.

