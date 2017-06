Lujo inmobiliario atrae

1

Pasaron más de dos décadas para que The Ritz-Carlton llegara a la Ciudad de México. Su arribo después de su primer y tradicional unidad en Cancún, es la muestra de que el mercado de lujo sigue encontrando oportunidades tan grandes como los 100 millones de dólares que se inyectarán en los pisos 35 a 47 donde la cadena hotelera habilitará 150 habitaciones.



Son 13 pisos donde la cadena de lujo del consorcio Marriot International integra el componente hotelero al desarrollo de usos mixtos Chapultepec Uno, de la mano de Thor Urbana, GFa y Heldan Hotels & Resorts, con quienes inició conversaciones de negocios hace cinco años.



Herve Humler, presidente y COO de la cadena sabe de las oportunidades, pero resumió ayer en el anuncio la incursión como una opción con una ubicación inmejorable lograda en 240 metros de altura por T69 y Taller G.



Ambos grupos lograrán en los próximos meses el inicio de operaciones de la torre de 58 pisos donde se levantarán más de 100 mil m2 de construcción, tras una inversión de seis mil millones de pesos donde se alojarán las habitaciones de lujo, 30 mil m2 de espacios de oficinas (comercializados por Coldwell Banker Commercial) y departamentos de lujo.



Se prevé que hacia el 2019 el hotel sea operado por unos 250 empleados que tendrán el reto de incrementar la estadía promedio de sus huéspedes a partir de ammenities propias del hotel que contará con un Club Lounge, un signature spa y restaurantes de lujo.



Será el tercer hotel de lujo ubicado sobre avenida Reforma, que convivirá con el St. Regis y el hotel Four Seasons. Sin embargo, a nivel global actualmente opera más de 90 hoteles, además de los más de 40 hoteles y proyectos residenciales en desarrollo.



La incursión en la CDMX no es la única con la que el grupo busca avanzar con sus marcas de lujo en el país. Actualmente construye un nuevo Ritz-Carlton Reserve, la cuarta unidad a nivel global ubicado en San José del Cabo que iniciará operaciones en 2018.



También identificado como El Zadún, contará con 115 suites y villas desplantadas en las superficies del mar y el desierto que incluyen vistas panorámicas hacia el Mar de Cortés. Otros proyectos del segmento son Dorado Beach en Puerto Rico, Phulay Bay en Tailandia y Mandapa en Bali, Indonesia.



El anuncio formalizado ante autoridades de la CDMX demuestra también la posición que mantiene actualmente México en la escena de las marcas globales de lujo.



