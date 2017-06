Los virreyes

1

La opacidad es su mejor arma y no dudaron en usarla. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ha decidido darles todo el poder para ejercer el presupuesto y ha convertido en pequeños virreyes a los nuevos alcaldes de la CDMX. En lugar de votar por #AlcaldíasAbiertas han decidido #CarroCompleto.



Lo pongo al tanto, antier se discutió en la Asamblea local sobre el primer paquete de leyes secundarias derivadas de la Constitución Política: la Ley Electoral. En esta discusión existe una figura fundamental, la de los CONCEJALES.



¿Qué hacen los concejales? Son integrantes de un Cabildo, electos en cada alcaldía –antes delegación–, diseñados desde la Constitución (vale la pena repetir que DESDE LA CONSTITUCIÓN) como un CONTRAPESO POLÍTICO de los alcaldes, capaces de evaluar las acciones de gobierno, así como revisar el ejercicio del gasto público.



Suena bien, sin embargo, al llegar a la Asamblea, los diputados locales han creado un nuevo modelo, el clásico #CarroCompleto, ¿qué significa? en lugar de ser concejales de varios partidos que resulten incómodos o que fiscalicen al alcalde, el alcalde elige a esos concejales y gobierna a sus anchas.



¿Quiénes eligieron opacidad? Aquí sus nombres y apellidos. Porque no podemos tirar en el olvido a quienes son incapaces de imaginar una ciudad distinta, más transparente. Del Partido Acción Nacional (PAN): Miguel Abadía, Andrés Atayde, José Manuel Delgadillo, José Espina, Wendy González, Margarita Martínez Fisher, Luis Mendoza, Jorge Romero, Ernesto Sánchez y Lourdes Valdez; del Partido de la Revolución Democrática (PRD): Luisa Alpízar, Nora Arias, José Ballesteros, Penélope Campos, Luis Chávez, Raúl Flores, Janet Hernández, Leonel Luna, Elizabeth Mateos, Socorro Meza, Beatriz Olivares, Rebeca Peralta, Francis Pirín, Víctor Hugo Romo, Elena Segura, Iván Texta y Mauricio Toledo; del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Israel Betanzos, Cynthia López, Luis Quijano, Jany Robles y Adrián Rubalcava; de Nueva Alianza: Juan Corchado; del Partido Encuentro Social (PES): Abril Trujillo; del Partido del Trabajo (PT): José Benavides, y del Partido Humanista: Luciano Huanosta. El cuadro de horror.



Seguro pensará “Vaya, Morena se salvó”. No, de los 20 diputados locales con los que cuenta faltaron 11. Aunque la votación final quedó 36 votos en contra y 17 a favor de las #AlcaldíasAbiertas, sorprende el desprecio del Morena a esta discusión.



La pregunta obligada es si está todo perdido, queda una opción: el veto del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Ayer en entrevista radiofónica en “Así las cosas”, de W Radio, señaló: “Nosotros vamos a analizar lo que nos envía la Asamblea, tendremos que ser muy cuidadosos de observar el punto de contraste con la Constitución, hay que ver el planteamiento que ya hace la Constitución de cómo se tiene que hacer. Porque esto que se acaba de discutir es una ley reglamentaria de la Constitución de la CDMX […] si no está apegado a la Constitución Federal y a la Constitución de la CDMX obviamente haríamos las observaciones”.



He ahí la historia de cómo, hasta el momento, se eternizan los modos de la política mexicana, lo único que quieren es estar en “la plenitud del pinche poder” (diría el veracruzano robaceniceros), seguir siendo virreyes.



Twitter: @jrisco



