Los sordos

Los senadores priistas, panistas y pevemistas que ignoraron el llamado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior, no sólo decidieron no escuchar por un año a más de 250 organizaciones sociales, expertos en el tema y dispuestos al diálogo, también decidieron cerrarse a los pronunciamientos que organismos internacionales hicieron a México. Así el nivel de su ignorancia, su cerrazón y su ego.



Los comisionados de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana advirtieron del peligro de reglamentar la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y de manera abierta solicitaron que se dialogara más y se abriera a debate.



Nada fue suficiente. Veinte senadores en comisiones abrieron paso a que el dictamen se aprobara en el pleno, donde los ciudadanos no contaban con el respaldo de 67 legisladores que pudieran parar la aprobación.



¿De verdad es tal la soberbia de quienes reciben un pago para servirnos, que decidieron anteponer intereses de partidos a los de cientos de miles de ciudadanos que en marchas, protestas en redes y a través de Change.org se manifestaron pidiendo abrir la discusión?



Estas son sólo cinco de las voces que el Congreso de la Unión no escuchó:



•“Resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva, que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana”: Organización de las Naciones Unidas.



•“Nos sumamos al llamado urgente de la CNDH y de la ONU-DH para que el Estado mexicano se abstenga de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior, y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país, conforme a los estándares internacionales en derechos humanos”, indicó la CIDH.



•“Aun y cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplican al proyecto de la ley originalmente planteado, sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”: CNDH.



•“Sería deseable, como ha sido la constante de la Cámara alta (Senado de la República), que se brinde la oportunidad de dialogar, de discutir estos puntos, para enriquecer el dictamen con las mejores ideas que se puedan generar por parte de académicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas”, dijo el INAI.



•“En el caso de México, se ha demostrado además que el despliegue militar para combatir la delincuencia organizada, no sólo no ha llevado a un decremento de la violencia, sino, por el contrario, ha resultado en más violaciones a los derechos humanos al tiempo que los homicidios no descienden.



“Antes que una Ley de Seguridad Interior que regule las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, se necesita avanzar en el fortalecimiento del estado de derecho y, como parte de esto, en el fortalecimiento y la profesionalización de las policías civiles”, señalaron en conjunto la UNAM y la Ibero.



Ayer iniciaron las precampañas en las que estos partidos nos bombardearán con 18 millones de spots. Es nuestro momento de cerrar nuestros oídos a esos partidos que no supieron escuchar, a los sordos.



Twitter: @jrisco



