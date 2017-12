1

Usted es testigo de la preocupación de los diferentes sectores económicos, tanto en México como en Estados Unidos, por la posible cancelación del TLCAN.



Uno que anda muy inquieto del otro lado del río Bravo es el de los avicultores, quienes consideran que el fin del acuerdo comercial puede significar una tragedia para sus negocios, al cerrarse su principal destino de exportación de pollo: México.



Una de las empresas más afectadas sería Sanderson Farms, el tercer mayor productor del alimento en la Unión Americana.



¿Por qué? Joe Sanderson, presidente de la firma, aseguró en una reunión reciente con analistas que si terminara el TLCAN tendrían que pagar un impuesto de 25 por ciento en sus envíos a México, mercado que representa 72 por ciento de sus ingresos totales por exportaciones, algo así como 540 millones de dólares al año.



Por tanto, el ejecutivo espera que el gobierno que encabeza Donald Trump tome en cuenta los riesgos que enfrentan compañías como la suya, de la cual dependen más de 14 mil familias.



Sanderson consideró que sin TLCAN corren riesgo no sólo los productores estadounidenses de pollo, sino también los de res y cerdo, quienes ven a México como un aliado comercial y no como un enemigo.



Según datos de la Secretaría de Economía, de la Unión Americana procede 88 por ciento del total del pollo que entra a México. Además, en el último lustro el volumen importando del alimento proveniente de Estados Unidos creció 22 por ciento en promedio anual.



En México, el mercado de pollo tiene un valor superior a 130 mil millones de pesos al año. Negocio jugoso, pues.



AUTOZONE VE ‘TERRENO MÁS PAREJO’ EN 2018

En los últimos años una variable que ha afectado los negocios de las empresas estadounidenses en México es la depreciación del peso frente al dólar. ¿Por qué? Limita el desempeño de sus ingresos al convertirlos de la moneda local a la divisa verde.



Un ejecutivo que reconoce esta situación es Bill Rhodes, presidente y CEO de AutoZone, cadena de autopartes que en México concentra 10 por ciento del total de su piso de ventas con 529 unidades en operación.



Sin embargo, Rhodes ve con optimismo el 2018, al considerar que el tipo de cambio estará más estable y que incluso, el peso ganará terreno frente a la moneda de Estados Unidos.



Sin embargo, los analistas y el propio Banco de México (Banxico) consideran que temas como la renegociación del TLCAN seguirán ejerciendo presión sobre la moneda mexicana. Así que el panorama no es tan claro.



EL LÍDER DEL NEGOCIO DE SEGURIDAD

Una de las empresas que está de manteles largos este mes es Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI). ¿La razón? Cumple 34 años de operaciones, tras obtener en 1983 la licencia 001 para operar como compañía de seguridad privada.



La firma presume de liderar en México esa industria, la cual tiene un valor superior a 28 mil millones de pesos al año. Nos cuentan que anualmente GMSI factura tres mil millones de pesos y sus ventas crecen a un ritmo promedio de 12 por ciento.



La empresa que preside Alejandro Desfassiaux da empleo a 13 mil personas y tiene operaciones en más de 40 ciudades en México, además de expandirse a Estados Unidos y Suiza.



En México cuenta con más de mil clientes de diversas industrias como aeropuertos, agencias, plantas automotrices, boutiques, plazas comerciales, hoteles y escuelas, así como en los sectores minero, farmacéutico, industrial y marino.



Compite con más de 10 mil firmas, de las cuales más de seis mil operan sin registro o de manera irregular. ¿Oportunidad de negocio?

