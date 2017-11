Los mil millones de Thor en México

1

Que si la renegociación del TLCAN... que si el alza en las tasas de interés, que si las elecciones federales... pues estos canadienses que no tienen que ver con el dios del rayo hicieron a un lado el frío y apuestan mil millones de dólares en México.



Son los proyectos de Thor Urbana. ¿La ubica?



Es una inmobiliaria que desde 2012 apuesta recursos provenientes de fondos de pensiones canadienses al desarrollo de centros comerciales, hoteles y edificios de usos mixtos en locaciones privilegiadas en México.



Actualmente opera alrededor de 10 inmuebles en la CDMX, Playa del Carmen, Guadalajara y Los Cabos. Le contamos que la firma tiene en proceso inversiones por alrededor de mil millones de dólares, recursos que destinará al desarrollo de malls, hoteles y edificios de usos mixtos, a inaugurarse el siguiente año.



Vienen 12 meses muy interesantes para la empresa. Su CEO Jaime Fasja presume The Harbor en Mérida, en la que también promueve como la mejor esquina de esa ciudad, sobre la avenida que va a dar al mar, proyecto que abrirán por ahí de cuando usted esté pensando seriamente su voto por presidente.



En Metepec tienen un complejo de más de 70 mil metros cuadrados en su primera fase y en Guadalajara uno de usos mixtos con un centro comercial y un componente residencial y de oficinas. El ejecutivo y su equipo tienen en puerta un desarrollo de usos mixtos en San Luis Potosí, con oficinas, mall y dos hoteles, además de un proyecto comercial en Lomas Verdes (en el Estado de México).



Pero también le interesa el norte del país, pues en Torreón levanta un centro comercial en el llamado Territorio Santos Modelo. ¿Quién dijo miedo?



¿PEMEX, EN BUSCA DE SOCIOS?

¿Le interesa ser socio de Pemex? En enero próximo tendrán lugar nuevas licitaciones, con las que privados podrán asociarse con la empresa productiva del Estado para la exploración de energéticos en aguas profundas.



Todo indica que el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, trabaja desde ahora en algunas posibles alianzas, pues ha tenido un inicio de semana muy movido.



Nos cuentan que en el marco del congreso petrolero más grande del mundo -el International Petroleum Exhibition Conference-, que se desarrolla en Abu Dhabi, el ejecutivo sostuvo el lunes reuniones bilaterales con los presidentes de grandes petroleras, además de participar en un panel sobre negocios globales. Una de las cosas que González Anaya posiblemente presume en algunas de sus reuniones es el reciente descubrimiento de Ixachi, el campo petrolero en tierra más importante de los últimos 15 años.



Pero eso no es todo, nos dicen que Pemex tiene aseguradas sus necesidades de fondeo para este y el siguiente año. Otro motivo para presumir.



ACELERA CON SUPLEMENTOS

Usted sabe que uno de los negocios que más crece en México es el de los suplementos alimenticios. Temas como el cuidado de la salud y el control de peso han permitido que el sector alcance un valor de dos mil millones de dólares al año.



Un jugador que aprovecha este entorno es Isagenix, fabricante de suplementos alimenticios, que para 2018 se ha propuesto elevar sus ingresos en 30 por ciento, por arriba del alza de 20 por ciento que prevé para 2017.



David Sierra, director de Isagenix México, tiene claro que un factor que impulsará esta meta es la incorporación de más asociados a las filas del grupo. Según el ejecutivo, de los 12 países en que opera la firma

-incluidos Estados Unidos y Australia-, México es el que más crece en términos de volumen.



Isagenix distribuye sus productos mediante el modelo de venta directa y cuenta con nueve mil asociados activos, que en promedio obtienen el 30 por ciento de la utilidad que genera cada producto vendido. Mano de obra de peso.

