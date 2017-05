Los Corleone de la Guerrero

1

A sus métodos sólo les falta mandar la cabeza del caballo a sus competidores o a los funcionarios reacios.



Aunque en 2006 la Secretaría de la Función Pública inició un proceso de inhabilitación a una de las tres empresas que poseen, y que teóricamente existen, a pesar de que en la práctica sean domicilios fantasma igual que ellas, se calcula que han dado servicios de limpieza, al menos a unas 80 dependencias, entre ellas Educación Pública, Gobernación, Secretaría del Trabajo y, por supuesto, también a Capufe.



Oficialmente están afiliadas a la Confederación de Trabajadores de México, bajo el nombre de Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación y Limpieza, Seguridad y Servicios en General Similares y Conexos de la República Mexicana, con número de Registro 4800. La fecha de vigencia del comité ejecutivo es de enero de 2006; acreditan a 215 como socios (así dicen, no hablan de agremiados) y su secretario general es Manuel Reyes López, aunque el que hace y deshace es su hijo Marco Antonio Reyes Saldívar.



La dirección oficial es Eje Central Lázaro Cárdenas, número 26, segundo piso, colonia Guerrero, en la delegación Cuauhtémoc. Reyes es su apellido, pero actúan como los Corleone a través de sus empresas Claver, Kasper Limpieza, Técnico Ferjma, Coisare, Roost Profesional. Además de Mimff, Quadrum, Molnet, Rey y Cía, Salman Servicios, Tapaclean, Smart cleaners, YouT sourcing limpieza.



En 2006, la Secretaría de la Función Pública inició un proceso de inhabilitación a la empresa Salman Servicios, cuya representante legal era Irma Zaldívar Moreno, esposa de Manuel Reyes López.



Dicha empresa entregó información falsa sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ni el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ni la Función Pública informaron sobre la conclusión de sus investigaciones, si es que las hubo. También en ese año la empresa de mantenimiento Mimff (claro, propiedad de Reyes Saldívar) firmó un contrato con el Instituto Politécnico Nacional por 160 millones de pesos; se hablaba de 2 mil 200 empleados, pero sólo pagaron las cuotas al IMSS por 265 trabajadores.



En octubre de 2014 un grupo de empleados levantó una denuncia contra ellos en la Procuraduría General de la República (PGR), en donde entre otras cosas acusan a “Los Reyes” de agresión, extorsión y chantaje a sus competidores y funcionarios que se les resisten.



Según la denuncia, Los Reyes deben al fisco alrededor de 160 millones de pesos.



Desafortunadamente en ese año surgió el problema de Ayotzinapa y la denuncia no prosperó.



Ahora en 2017, se les volvió a dar un contrato de alrededor de 250 millones de pesos para ser cumplido en el Instituto Politécnico Nacional.



Desde 2006, que inició el primer proceso de inhabilitación, a la fecha, al frente de la SFP han estado Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas, Rafael Morgan Ríos, Julián Olivas Ugalde, Virgilio Andrade y actualmente Arely Gómez; mientras que en la PGR, desde la denuncia, los titulares han sido Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y actualmente Raúl Cervantes.



Hasta ahora no hay respuesta.



¿QUERRÁ AMLO QUE GANE ZEPEDA?

Hay algo que todavía no me queda claro y es por qué Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a hacerle campaña al candidato del PRD, Juan Manuel Zepeda.



Si como él asegura, ha sido apoyado por el PRI y por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, ¿por qué le insiste tanto que decline a favor de Delfina Gómez? Y además lo menciona diariamente para que su nombre salga publicado en los medios de comunicación.



¿Será que quiere que Juan Zepeda le gane los votos indecisos a Delfina Gómez?



