Los bancos y la inteligencia artificial

El mes de reportes de ganancias de los bancos en el primer semestre del año no sólo mostró lo bien que le fue a las instituciones financieras y el gran nivel de utilidades que pueden obtener en un país que tiene un bajo nivel de penetración bancaria, sino que también fue la oportunidad de mostrar quién va a la vanguardia en materia tecnológica y de inversiones.



BBVA Bancomer deja atrás por mucho a cualquier otro banco en materia de obtención de utilidades. No hay ninguna institución hoy que esté siquiera cerca de ganar lo que este banco, pero también así ha sido el tamaño de las inversiones que ha realizado en el país para mantener ese nivel.



Y adelantándose una vez más, este año tendrá ya los primeros cajeros en operación con lectura de huellas digitales, esto pese a que no es necesariamente el banco que inició la verificación de ese elemento en línea para la apertura de cuentas, pero logra adelantarse una vez más a lo que no es una novedad, sino una necesidad en el sistema para proteger a los usuarios de retiros no reconocidos en ATM, una de las principales causas de quejas ante la Condusef.



Desde el inicio de este año se adelantó que hacía pruebas para el uso de la inteligencia artificial en los procesos del banco, lo que permitirá conocer al cliente y su comportamiento para saber cómo actuará si, por ejemplo, se le da más crédito o en qué necesitará invertir, y en el futuro ofrecer tasas más personalizadas.



Hoy hay diferenciadas de acuerdo a ciertos perfiles, pero no especiales para cada cliente. La institución tiene ya más de cuatro millones de clientes en banca digital y avanzan en vender por esa vía, por lo que es una de las áreas en que más invierten.



Citibanamex, quien lleva la delantera en verificar las huellas digitales con la base del Instituto Nacional Electoral (INE) para la apertura de sus cuentas, tiene ya un millón de usuarios activos en su aplicación Citibanamex Móvil, pero una de las cosas que más destaca es que es el primer banco en utilizar la nube en proyectos digitales para agilizar sus propios desarrollos. Ya veremos si eso será un diferenciador con los demás bancos.



Además de encontrarse ya experimentando con inteligencia artificial, Bot Citibanamex en Twitter ya realiza la automatización de procesos de servicios a clientes todos los días del años las 24 horas.



En la parte física, en septiembre tendrán ya un nuevo edificio operativo ubicado en avenida Periférico, además de tener este año 120 sucursales digitales y 200 para 2018.



En el caso de Banorte, que junto con Inbursa ya ofrecen la selfie como factor de autentificación para entrar a la banca desde el celular, su apuesta no sólo es tener mejores servicios bancarios digitales, sino que han buscado el que existan más perfiles tecnológicos entre las próximas generaciones.



Por ello, desde este año y de la mano con IBM y el Tecnológico de Monterrey crearon el ecosistema de colaboración para incorporar la tecnología Blockchain a la currícula de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Computacionales de esa casa de estudios.



De acuerdo con el estudio del IBV (Insitute for Business Value), que analiza las tendencias de blockchain para banca, 65 por ciento de los bancos quiere implementar una solución de blockchain en este año y 80 por ciento ya trabaja en un proyecto de este tipo, según estimaciones del Foro Económico Mundial.



Esto sin mencionar que ya varios bancos han iniciado acercamientos con empresas Fintech para emplear algunas ideas innovadoras, por lo que en la segunda mitad del año nadie se extrañe de que los principales bancos del país anuncien en qué hacen ya uso más intensivo de la inteligencia artificial para dar servicios diferenciados a sus clientes. Por lo pronto, la moneda está en el aire.



