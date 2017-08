Logra Cacao Grijalva registro internacional

Como conclusión al largo proceso de protección de una denominación de origen, “Cacao Grijalva” finalmente ha alcanzado reconocimiento internacional a través de su registro ante la oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI.,



Como se sabe, para alcanzar dimensión internacional, una denominación de origen debe, primero, obtener protección en su propio país, a través de una declaratoria que determine las características del producto y la demarcación geográfica que será beneficiaria de la tutela.



Una vez que la protección se inicia, solo los productores autorizados por el IMPI pueden hacer uso de la misma en el comercio, lo que representa una ventaja competitiva de enorme trascendencia para la región que ha dado y preservado el nombre de que se trata, bautizando con él a un producto particular.



En el caso particular de Cacao Grijalva, se trata de la denominación de origen número 15 que se protege en México, y con la misma se distingue este particular producto de la zona tabasqueña ubicada en los márgenes del Grijalva, el cual ha ido creciendo en reconocimiento y demanda en los mercados chocolateros del mundo, especialmente en los europeos.



Lo que inició con la protección del Tequila a inicios de la década de los setenta, hoy empieza a ser un activo importante de la riqueza del folclor nacional, que pasa por bebidas como Mezcal, Sotol, Bacanora y Charanda, y llega hasta productos tan variados como la Vainilla de Papantla, el Café de Veracruz o el Ambas de Chiapas.



Hay que recordar que la tradición del chocolate en nuestro país nos remonta hasta tiempos precolombinos, y que cuando se venden productos amparados por denominación de origen, se vende cultura empacada; estamos esperando que las capacidades exportadoras de nuestros productores pasen ya, de lo potencial a lo real, sin regateos ni escalas.



El reconocimiento y protección de una denominación de origen responde a la presencia inexcusable de condiciones especialisimas de insumos y procesos de elaboración, que imprimen en el producto características irrepetibles.



En mercados en los que lo genérico e indiferenciado es la norma, poseer una denominación de origen otorga una valiosa ventaja que tiene que ser capitalizada de manera superlativa; como se mire, el valor de lo étnico en los productos de origen es un antídoto eficaz contra la pérdida de personalidad que toda globalización entraña.



Aun y cuando el registro internacional de OMPI suma a más de 27 países que forman parte de la órbita de protección de ese tratado, el mecanismo de expansión de la cobertura se ha trasladado a los acuerdos de libre comercio.



Por ese motivo, justo ahora que México concluye negociaciones de libre comercio con Brasil, y se encuentra a medio camino con Europa y revisando el TLCAN, debemos recordar a nuestros negociadores que algunos temas secundarios son primarios.

