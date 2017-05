Licitación bajo sospecha en el IMSS

1

Es de llamar la atención la facilidad con que las autoridades se lavan las manos y el Poder Legislativo los solapa en vez de dar transparencia y buscar solucionar un asunto que está bajo sospecha y requiere ser transparentado hasta el más mínimo detalle.



Esta semana la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual un grupo de legisladores pedía la comparecencia del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arreola, para que, entre otras cosas, explicara las prisas con que se dio trámite a la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017 para la contratación Plurianual del “Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, UMAE’s y Centros Vacacionales”.



Y los legisladores podrán argumentar que la licitación se inscribe en los programas transexenales previstos en la ley, pero el asunto no es menor si como dice el senador Isidro Pedraza Chávez (PRD) “Este tema pareciera que no tiene trascendencia, pero en este tema se están discutiendo 3 mil 721 millones de pesos en una licitación”.



“Esta licitación tiene que ver con la compra, es una licitación internacional y que tiene que ver con la compra del servicio subrogado a nivel central de delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE, centros vacacionales, por un periodo de 36 meses”, argumentó en tribuna el legislador.



Pero como con frecuencia sucede en los órganos parlamentarios, una mayoría rechazó la propuesta y con esa decisión los legisladores creyeron proteger la imagen del joven funcionario, cuando en verdad a lo único que están abonando es a la impunidad, falta de transparencia y posibles actos de corrupción.



Y es que en este asunto sigue aún sin entenderse la urgencia con que la dirección general que encabeza Mikel Arriola aprobó la referida licitación a escasos cuatro días de su publicación, lo que de alguna manera despertó sospechas entre los empresarios participantes, y las quejas forman parte ya de escrutinio público y de las autoridades.



Qué hay detrás de las irregularidades detectadas o por qué los legisladores, principalmente del PRI, impiden que Mikel Arriola comparezca y explique el procedimiento fast track de una licitación que de acuerdo al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, este tipo de trámites requiere de cuando menos de 40 días como plazo entre la publicación de la convocatoria y la licitación pública.



Con toda razón las quejas de algunos empresarios; con razón también la propuesta de algunos legisladores para que el titular del IMSS dé respuesta a las dudas que sobre el tema existen y responda a preguntas como el hecho de aprobar en tan sólo cuatro días un trámite que por ley requería de más tiempo, pero no, la convocatoria se publicó el 18 de abril y el 21 se dio el fallo aprobatorio. Así o más sospechoso.



Por lo pronto los legisladores consideraron suficiente que este tema quedara en manos de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, y sean ellos los encargados de fiscalizar el proceso que realiza el IMSS para contratar hasta 2020 el servicio de seguridad en más de 2 mil inmuebles de todo el país, y como ya sabemos que este tipo de investigaciones son largas y tortuosas, por lo caprichoso del tema y lo truculento con que se está manejando, lo ideal sería que Mikel Arriola diera la cara y enfrentara con argumentos claros el sospechoso asunto, porque hay un dicho muy popular que señala que “si el río suena es porque algo lleva”.



Es cierto, la emisión de boletines informativos ayuda, pero en la medida que Mikel se escude en sus comparsas en el Congreso y siga dando evasivas a quienes sospechan de la legalidad del referido trámite administrativo, en esa medida seguirá poniendo un antifaz a todo el IMSS. Ese es el problema.



