¿Les importa lo que pasa en EU?

En las campañas políticas, el único que marca agenda es Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la alianza Juntos Haremos Historia, pero ninguno de los tres parece que vea el contexto internacional que vive el país.



Ni los migrantes ni los dreamers ni el Tratado de Libre Comercio parecen temas que preocupen a los precandidatos; como si la historia de México no estuviera ligada a la de Estados Unidos, así como nuestra economía.



Como señala Waldo Fernández, diputado del PRD, en Estados Unidos se aprobó una reforma que reduce la carga fiscal de las corporaciones de manera significativa, lo que es un incentivo para la inversión.



Además, ayuda a los individuos, ya que redujo las tasas que gravan a las personas con una disminución de 2.4.



Sin duda, esta reforma impactará directamente a México, ya que alienta a las grandes empresas a invertir en Estados Unidos y los bajos salarios no podrán ser el único atractivo para atraer capitales.



Pero en nuestro país no parece que estemos en época de campañas políticas y que nuestros candidatos deban tener una propuesta al respecto.



Ni siquiera tocan el tema, cuando es algo que impactará directamente a nuestra economía.



Pero las razones son obvias, tratar el tema implica cambiar los impuestos y una de las posibilidades sería incrementar el IVA y bajar el ISR, y cualquier candidato que hiciera una propuesta de este tipo estaría muerto.



Es por ello que todos prefieren no hablar del tema, en lugar de preparar al país ante esta y otras nuevas realidades a las que nos ha enfrentado Donald Trump.



NO TENEMOS EN QUIÉN CONFIAR

Como si no fuera demasiada la decepción que tenemos los mexicanos de los políticos, ahora acaban con nuestras esperanzas de cambio los candidatos independientes.



Es increíble, pero el INE nos informó que al menos 28 aspirantes independientes a diputados federales incurrieron en un fraude sistemático en su proceso de recolección de firmas.



Y estamos hablando que los aspirantes que se encuentran en esta situación son casi la mitad de los 65 que se inscribieron, lo cual nos habla de una situación que nos avergüenza y nos lleva a la total desconfianza.



De los 28 investigados, ya es definitivo que 22 no obtendrán registro como candidatos independientes.



Y lo más deprimente es que de los 65 analizados, sólo uno cumplió a cabalidad y no presentó ninguna firma irregular.



Ahora habrá que ver el grado de irregularidad de las firmas no validadas de los candidatos presidenciales.



Pero, en definitiva, la política mexicana nos está dejando sin opciones.



De acuerdo con información de Roy Campos, de Consulta Mitofsky, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, está a uno o dos días de llegar a la meta de firmas validadas y ha logrado los apoyos que se requieren en 10 estados de los 17 que se necesitan.



Armando Ríos Peter tiene ya 11 estados con el total de las firmas, mientras que Margarita Zavala, quien iba en primer lugar, sólo cuenta con seis entidades.



Sería bueno que en el INE se hiciera un análisis de las firmas de los aspirantes a la Presidencia, para saber por qué tantas de ellas no fueron validadas y sino respondieron a una estrategia de campaña para atraer a más personas.



En definitiva, después de lo sucedido, esperamos un análisis a fondo de lo que sucede con los candidatos independientes para saber si cometieron algún ilícito, o simplemente decidieron astillar nuestra esperanza.



Twitter: @ginamorettc



