Las casas de acero de la brasileña Gerdau

Como usted sabe, tras los terremotos de septiembre miles de familias en la CDMX, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Guerrero se quedaron sin un hogar, situación que algunas compañías han visto como una oportunidad.



Una de las firmas que ya evalúa el caso es Gerdau Corsa. ¿La ubica? Es la siderúrgica más importante en Brasil y que finales de 2015 inauguró una planta en Ciudad Sahagún, Hidalgo, con una capacidad instalada de un millón de toneladas de acero líquido y de 700 mil toneladas de producto terminado, en ambos casos enfocados a productos para la construcción.



Nos cuentan que ya trabaja con universidades y organizaciones no gubernamentales en un proyecto de viviendas construidas a base de acero que no sean costosas para las personas que requieran un techo.



Aunque no se trata de casas cien por ciento de metal: sus cimientos y pilares son de acero, lo suficientemente resistentes para no sufrir otro derrumbe con un temblor.



La intención de la empresa que en México dirige Fabricio Menegoni es que el mismo gobierno pueda costear la construcción sin que le resulte caro.



Habrá que ver hasta dónde llega el proyecto y qué tan positivo resulta para los afectados por los sismos.



La empresa siempre ha visto a México como uno de sus mercados más relevantes de América Latina en temas de edificación privada. Los sismos trajeron oportunidades a Gerdau.





¿RECUPERARÁN DUEÑOS DE LA COMER EL PELÍCANO?

A unos meses de que finalice el acuerdo con el que Soriana se hizo de los derechos del nombre e imagen de la marca Comercial Mexicana, directivos de La Comer -empresa que surgió de la escisión de la extinta Controladora Comercial Mexicana- ya analizan si retomarán en sus tiendas su antiguo ‘look’.



Si usted recuerda, con la adquisición de las 143 tiendas Comercial Mexicana -en enero de 2016- Soriana también se hizo de las licencias para utilizar el nombre comercial de la creadora de Julio Regalado, así como del logo del Pelícano por dos años, con opción a extenderlos seis meses más.



Ejecutivos de la empresa que dirige Santiago García nos contaron que una vez que recuperen los derechos, decidirán si regresan a la imagen original o si continúan con su logo y nombre actual.



En lo que sí hay seguridad es que por fin terminará la confusión entre los consumidores sobre la cadena en la que realizan sus compras, pues los logotipos usados por ambas empresas -La Comer y Soriana en las tiendas Comercial Mexicana- son muy similares.



Al cierre del tercer trimestre de 2017, La Comer operaba 58 tiendas entre sus cuatro diferentes formatos: La Comer, Fresko, City Market y Sumesa.



¿Usted, va al súper o a La Comer?





QUIERE ‘PROBAR’ EL MEZCAL

Usted es testigo del buen momento por el que atraviesa el mezcal. Para que dimensione, el año pasado el valor de mercado de la bebida creció 42 por ciento en México. Además, de 2015 a 2016 se sumaron unas 140 nuevas marcas del destilado.



Una firma mexicana que quiere aprovechar el entorno positivo de la bebida es Remedios Mágicos. ¿La ubica? Fue fundada por Guadalupe Gómez y se autocalifica como una botica de ideas y regalos que produce bajo la premisa de expresar la cultura mexicana.



Según nos cuentan, ahora entrará al mercado del mezcal de la mano de Agave Macho y de productores oaxaqueños. La comercialización de la bebida se hará vía online y bajo tres marcas: Aflojatodo, Quita calzón y Hasta no verte Dios.



Cuentan que Remedios Mágicos registra crecimientos anuales de 40 por ciento en ventas y que Arturo Elías Ayub, director de alianzas estratégicas de Telmex, y Jorge Vergara, CEO de Omnilife, ‘ya le echaron el ojo’ y están en proceso de invertir en esta firma mexicana.

