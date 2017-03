Lanza Bancomext 'hub' de oportunidades de inversión en México

1

"Safe in Home" diría el clásico de la pelota caliente. El gobierno federal mexicano realizó el compromiso en el contexto de la 79 Convención Bancaria. Fue un reclamo tanto nacional como internacional pero fuertemente apoyado por los inversionistas nacionales que se sentían, estaban, perdidos en un caos de información que, no siempre confiable, daba datos inconexos de las necesidades de capital privado en las obras y retos que plantean, en el país, necesidad de capital privado para efectuarlas o complementarlas.



La petición al gobierno federal fue concreto: conformar un hub con la información que requiere un inversionista privado para tomar decisiones estratégicas. En términos de manzanas: ¡caramba!, por lo menos ponme la información junta.



Concesiones, asociaciones público privadas, contratos de cesión de derechos, entre las que principalmente concentra este hub que responde también a recomendaciones tanto de la OCDE como de organismos financieros multilaterales. Quien quiere invertir fuerte requiere de información confiable y oportuna para considerarlo entre sus estrategias empresariales. México no lo tenía y ahora lo tiene.



Se hizo saber en la antepasada Convención Bancaria y en la que recién terminó ya fue posible presentarlo 'en sociedad'. Lo hizo Bancomext, el banco que ahora encabeza Francisco González.



Desarrolló el proyecto Sergio Forte Gómez, DGA de Relaciones con Inversionistas y Banco de Proyectos de Inversión de Bancomext.



En el portal se trabajó con intensidad durante seis meses para hacerlo posible.



Participaron todas las instituciones públicas federales que tienen proyectos de inversión en donde el capital privado es necesario para desarrollar los proyectos de manera esencial o de manera complementaria. Compranet, Transparencia Gubernamental y la Unidad de Inversiones de la SHCP participaron de manera fundamental y hubo incluso un grupo de colaboradores de esas instancias dedicadas específicamente en nutrir de la información y estandarizar los requerimientos de cada uno de los proyectos para facilitar su comprensión y la participación de inversionistas o fondos de inversión.



El sitio www.proyectosmexico.gob.mx cuenta con información de proyectos nuevos, proyectos en operación que requieren de complementación así como una lista de 75 'vehículos' o fondos de inversión vinculados con oportunidad de recibir recursos de inversionistas en distintos proyectos. Se ofrece incluso una explicación de cómo puede invertirse en estos fondos.



En total se cuanta, al momento del nacimiento del portal, con más de 400 proyectos de los cuales 250 están en preinversión y más de 150 en marcha. Comprende, por ejemplo, en el apartado de Proyectos Nuevos, 16 en infraestructura social, 12 en agua y medio ambiente, 52 en transporte, 129 en el terreno eléctrico, 51 en hidrocarburos, en inmobiliario y turismo cuatro, y uno en telecomunicaciones.



En Proyectos en Operación se tienen 148 de transporte y cuatro en infraestructura social.



Se han elaborado compromisos firmados para que todas las instituciones que tienen entre sus responsabilidades oportunidades de inversión mantengan actualizados los datos involucrados para garantizar que no haya obsolescencia informativa.



Ahora el siguiente reto es el incorporar, poco a poco, las oportunidades que los 32 estados del país tienen para los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Se comenzarán a elaborar bases de participación y los contratos correspondientes que comprometa a las entidades a mantener actualizada sus datos y las informaciones necesarias para que tanto en México como en el extranjero se conozca que en ese sitio están las oportunidades para colocar sus recursos en ellos.



Para abril comenzará a realizarse un road show nacional para que los capitales mexicanos interesados en aprovechar este esfuerzo lo hagan y posteriormente se realizará el mismo esfuerzo pensando en los inversionistas extranjeros y los fondos de inversión que agrupan los capitales foráneos.



DE TIN MARÍN...

Muy buena la 80 Convención Bancaria. Muy buenos conferencistas, buena información, todos contentos. Felicidades a Luis Robles y a su equipo por el trabajo realizado a lo largo de un año. Toca ahora al equipo que apoya a Marcos Martínez Gavica. Sus retos no serán menores: negociación del TLC y la sucesión para 2018, al menos entre los insalvables.



