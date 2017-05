1

Si esto fuese leche, olería 'cortada'. En los últimos dos días el precio de la acción de Grupo Lala acumula una caída de 6.1 por ciento en la BMV. Eso equivale a 365.1 millones de dólares.



Aunque el miércoles por la tarde comunicó que no tenía nada que revelar sobre posibles adquisiciones, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que Lala lidera la licitación de la marca de yogurt orgánico Stonyfield Farm Inc., propiedad de Danone.



No la tiene fácil, a inicios de este mes el gigante chino de la leche Yili Group ofreció 850 millones de dólares por ese activo.



Para los expertos de Credit Suisse la operación haría sentido para Lala pues Stonyfield contribuiría de inmediato con 55 millones de dólares de flujo operativo.



Sin embargo, reconocen que el grupo que preside Eduardo Tricio Haro podría alcanzar un nivel de apalancamiento (medido por la razón deuda neta a EBITDA) de 1.5 veces después de concretarse la operación. Se endeudaría, pues.



¿Qué es Stonyfield? Es el jugador más grande en el segmento de yogurt orgánico, con una participación de 60 por ciento en Estados Unidos. El nicho crece a mientras que en general cae la categoría de yogurt en ese país.



Al mercado no le hace gracia la posible compra tras resultados débiles en los últimos trimestres. Desde luego que al ampliar su negocio en ese país podría cubrir mejor sus costos en dólares.



EL MEGADESARROLLO REGIO

En este espacio le hemos contado de la proliferación en México de los desarrollos de usos múltiples que integran hoteles, ‘depas’, centros comerciales y oficinas, entre otras cosas.



Mientras que en 2006 el 15 por ciento del total de los desarrollos construidos correspondían a esa categoría, el año pasado ese porcentaje fue de 30 por ciento.



En San Pedro Garza García, Nuevo León, se levanta un complejo de usos múltiples llamado Punto Valle The Town Center. Allá la onda is in english.



Contará con mall, oficinas, hotel, cine, centro de convenciones, restaurantes, gimnasio y night clubs.



Estiman que invertirán cinco mil millones de pesos y se podría operar el 1 de abril de 2018. Luis Carlos Villarreal, Juan Carlos Durán y Ana Garza son los socios del proyecto que ejecuta Desarrollos Missouri Sapi de CV, por si quiere rentar un local.



MÁS MEXICANAS EN JAPÓN

La Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) busca que más empresas mexicanas lleguen a su país. El director del organismo en México, Tadashi Minemura, nos dijo que las compañías de alimentos son las que muestran el mayor interés.



Gruma ya vende sus productos en los 7-Eleven de ese país. Ahora buscan a otras como Grupo Bocar o Metalsa, que se dedican a la fabricación de autopartes.



Nos cuentan que JETRO está en pláticas con ProMéxico para que ese mercado se convierta en una plataforma para su crecimiento a otras naciones del continente asiático. Todo un sol naciente.



EL NEGOCIO DEL ARTE

El joven pintor mexicano Alex Lazar inauguró su exposición Tiferet en la Galería de Isabelle Serrano, Fine Art Gallery, siendo el único joven en lograr exhibir en dicha galería. Presentará 15 de sus principales cuadros. El pintor busca “el equilibrio entre forma, color y línea”. Seguramente pronto lo veremos en los recintos más importantes del país. ¿Quiere invertir en arte?



