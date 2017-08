La reunión de los distintos: #SinVotoNoHayDinero

1

Escribo estas líneas aún temblando de la emoción. Sobran los motivos para estar más que contento, desbordado y lleno de esperanza. Ayer sucedió un gran golpe para el espíritu de pesimismo y derrota que vivimos en el país, con justas razones: la ley #SinVotoNoHayDinero fue declarada como constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándole un revés a la apuesta de la clase política: seguir siendo indolentes a sus excesos y falta de representatividad.



Después de que el Partido Verde, Nueva Alianza y Morena impulsaran una acción de inconstitucionalidad en dicho tribunal, este lunes la Corte resolvió que el Congreso de Jalisco actuó en todo momento conforme a la ley y que, por tanto, no se puede tirar dicha normativa. Es una gran noticia por muchos motivos. Quisiera apuntar en los siguientes párrafos algunos de ellos, porque representan una causa relevante para el país.



En primer lugar, da verdadero gusto no entregar recursos para más privilegios de la clase gobernante. Los partidos políticos en Jalisco van a recibir alrededor de 70% menos de recursos económicos mientras sigan alejados de las personas. Nos ahorraremos matracas, banderines, basura electoral y comilonas de sus dirigentes. Por poner cifras, estamos hablando de algo así como 550 millones de pesos que no se irán a sus bolsillos de 2019 a 2021.



Pero las buenas noticias no acaban ahí. Esta resolución de la Corte es histórica porque obliga a los partidos a repensarse, pues va en sentido opuesto de lo que ha sucedido por decenas de años en este país: el descontrol, la opulencia y el exceso de los partidos. Con cada reforma electoral lo que nos esperaba era incrementar los recursos para quienes no nos representan… Y eso terminó ayer. Por eso este precedente es tan valioso, ya que permitirá revertir una tendencia histórica y, por otro lado, deja las excusas de lado e invita a los estados de la república a definir qué destino debe llevar el financiamiento de partidos políticos.



Finalmente, desde hace mucho lo sostengo, la buena noticia que significa #SinVotoNoHayDinero no sólo obedece a los recursos económicos, sino a la construcción de unidad en nuestro país. Esta iniciativa se ha convertido en un pretexto para el encuentro de las distintas ideologías políticas, latitudes y ocupaciones.



Esta iniciativa me recuerda al parque de mi infancia, lugar de encuentro con mis mejores amigos. Ahí pasé buenos ratos jugando tazos, intercambiando cartitas de los álbumes de moda, practicando futbol entre dos pares de troncos que a nosotros nos parecían buenas porterías. Ese parque fue un lugar donde aprendí el orden de las hormigas, donde comencé a admirar la fuerza de las lluvias en Guadalajara, donde me hice de mi primera y única colección en la vida: obsidianas y cortezas de los hules y jacarandas del lugar. Ahí conocí a la primera chica que me gustó, ahí me hice mi primera de dos fracturas, ahí forjé amistades para toda la vida.



México necesita ese parque. Un espacio para la reunión, más allá de las diferencias que el mundo se esfuerza en recordarnos. Este país puede sacudirse de las distancias, naturales o creadas, este país puede tirar muros para poder construir un futuro. Sí, nos dijeron que #SinVotoNoHayDinero era imposible.



También eso dicen sobre resolver la pobreza, inseguridad o la corrupción, causas de la preocupación de la mayoría de la sociedad. Ya sabemos que es posible, entonces la pregunta es: ¿Cuándo, como sucedió en esta iniciativa, nos vamos a unir para cambiar también el destino de estas enormes problemáticas?

