La próxima 'papa caliente' de Pemex

Luego de que la bomba de huachicoleros y las tomas clandestinas le estallara a José Antonio González Anaya como director general de Pemex, existe otra ‘papa caliente’ que está por reventarle y me refiero a la serie de actos de corrupción revelados desde diferentes frente de comunicación, y por los cuales las licitaciones de Pemex Exploración y Producción han perdido credibilidad entre sus proveedores.



Un ejemplo es el contrato de Servicio de Compresión de Gas en las instalaciones marinas de la Sonda de Campeche del Golfo de México, donde se invertirán cerca de mil millones de dólares, y en donde se permitió participar que una empresa “fantasma” quien logró colarse hasta las fases finales de la licitación número PEP-CAT-S-GCSEYP-00045126-17-1.



El 18 de julio es la fecha de entrega de propuestas de esta licitación donde CN Energy Services tendrá la oportunidad de llevarse el contrato aun por encima de firmas de renombre como Grupo R, Carso Energy y Perforación, y Dragados Offshore, situación ya hemos señalado en este espacio.



Cabe recordar que el domicilio fiscal de CN Energy Services coincide con el de una de las empresas de Grupo Nuvoil, del empresario veracruzano Mariano Palmeros (Sinea), además que fue creada apenas a finales del año pasado, lo que hace inexplicable como es que pudiese tener la experiencia o capacidad técnica para lograr ejecutar los servicios objeto de la licitación.



Con CN Energy Services, Hernández Palmeros busca otra adjudicación con una nueva empresa, una empresa “limpia”, luego de que sus otras de sus firmas se han visto inmiscuidas en múltiples ilícitos como fue el caso de Sistemas Integrales de Compresión, que inhabilitada por presentar documentación apócrifa y valerse de ello para ganar el contrato 424014806 denominado “Servicio integral de bombeo hidráulico para pozos de aceite en la región norte”, que también te relevé aquí en entregas pasadas.



Luego vino la adjudicación del contrato 422213801 referente a servicios de compresión de gas en la plataforma autoelevable (tipo Jack-up) “Agosto 12” ayudado por el ya jubilado José Serrano, y Félix Alvarado para su adjudicación, y en la cual incumplió en el plazo de aceptación para iniciar los servicios y debieron ser sancionados con multa millonaria, que le fue perdonada y además lo premiaron extendiéndole una prórroga para la entrega de los servicios.



Mañana arranca en Puebla el Congreso Mexicano del Petróleo, evento que preside el Colegio de Ingenieros Petroleros de México, que preside José Luis Fong, alto funcionario de Pemex Exploración y Producción, y este tema será uno de los principales en la agenda no oficial de los mismos proveedores.



BANXICO VS CRE, ¿QUIÉN DA MÁS?

La semana pasada la máxima autoridad monetaria de este país, el Banco de México, señaló que los gaseros suben el precio del LP en nuestro país cuando el referente internacional ha bajado, por lo tanto, la liberalización del precio fracasó. La Comisión Reguladora de Energía trato de corregir a Carstens aunque a la mera hora cayó en cuenta de la bomba que estaría detonando y le echó al pelotita a la Comisión Federal de Competencia Económica al asegurar que ya la competencia bajará los precios. Lo cierto es que nadie desmiente el fracaso.



INAI VS SENER, NOCKOUT

En un capítulo más de la tragicomedia “tengo atorada la Reforma Eléctrica”, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pidió a la Secretaría de Energía que dé a conocer si ha iniciado consultas a pueblos y comunidades indígenas en Yucatán, con motivo de proyectos eléctricos, luego de que la dependencia que encabeza Pedro Joaquín Coldwell se negó a atender una solicitud de información de un particular.



Al momento sólo se ha hecho pública la consulta por el parque eólico Tizimín a tres comunidades del estado.



