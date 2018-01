La protección de datos personales y la ley de seguridad interior

1

Como cada año, el próximo 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. La fecha se debe a que precisamente fue un 28 de enero, pero de 1981, cuando se firmó el Convenio No. 108 del Consejo de Europa sobre la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.



A este día también se le llama Día de la Privacidad y su objetivo es hacer conciencia sobre la importancia de proteger los datos de carácter personal de todas las personas e igualmente propiciar la creación nuevas tecnologías que involucren la privacidad en las redes sociales e internet.



Sobre este tema, uno de los asuntos más complicados es entender qué son los datos sensibles. La fracción VI del artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece que datos personales sensibles son “Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”.



Un antecedente importante son los Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad o Resolución de Madrid, para la cual dato de carácter personal es “cualquier información concerniente a una persona física identificada o que pueda ser identificada a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados”.



Lo cierto es que se trata de ciertos datos que en caso de conocerse o divulgarse indebidamente afectarían a la esfera más íntima de las personas y hay quienes advierten que un dato considerado no sensible podría convertirse en sensible por el tratamiento que se le dé. Por ejemplo, imaginemos que en apariencia una “sencilla” receta médica expedida por el doctor de cabecera es proporcionada indebidamente a la aseguradora o alguien divulga el monto de los honorarios cubiertos a un profesionista.



En este contexto, cobra sentido la acción de inconstitucionalidad presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que esta restringe y limita el derecho fundamental de protección de datos personales al contemplar en el artículo 31 la obligación de proporcionar la información que requieran las autoridades que intervengan en dicha Ley sin puntualizar qué tipo información, que obviamente puede incluir a la sensible o no sensible que por su tratamiento se convierta en sensible.



Así, la mencionada Ley deja a los ciudadanos en inseguridad jurídica sobre sus datos personales y a las instituciones en la obligación de proporcionarla bajo el argumento de que se trata de la seguridad nacional, que dicho sea de paso tampoco se encuentra correctamente delimitada.



Iliana Hidalgo Rioja cursó la licenciatura y maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y actualmente realiza el doctorado en Derecho en la Universidad Ius Semper.*