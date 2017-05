“La primera película de la era Trump”

1

-¿Me puedes servir otro bourbon, cariño?



-Oh, no. Doug, ella es Beatriz. Se quedará para la cena.



-Estabas ahí, inmóvil, supuse que eras parte del personal…



Este es uno de los diálogos de la película Beatriz at Dinner, del director Miguel Arteta. La trama es simple y la historia se desarrolla en una cena. Beatriz (Salma Hayek), una inmigrante mexicana, construye una carrera en Los Ángeles como sanadora (“hago masajes, terapia de sonido, reiki”, dice el personaje en uno de sus diálogos) y es invitada a una cena donde conoce a Doug Strutt (John Lithgow) un millonario ególatra y satisfecho de sus logros –tan parecido a The Donald. Dos visiones distintas y una discriminación nada sutil, una comedia con tintes de triste realidad.



No se preocupe, no le contaré más, y tampoco crea que esta columna se ha convertido en una despiadada crítica de cine, no. Sólo ha llamado la atención la crítica hecha por Yahoo Movies al catalogarla como “The first great film of the Trump era” –La primera gran película de la era Trump.



Cada vez es más común encontrarnos con videos de discriminación explícita, estadounidenses que vociferan contra latinos, que les piden regresar a su país, que los humillan sin pena alguna y con orgullo ante las cámaras de los celulares. Pues este género ha llegado, catalogado como si fuera comedia por la crítica, aunque bien podría entrar en terror.



A media cena, Beatriz hace un brindis: “Sólo quisiera decirles a Cathy y Grant, gracias por recibirme. Cuando vine por primera vez a Estados Unidos, hace mucho tiempo…”. –Doug la interrumpe: “¿viniste legalmente?”. –Ella contesta: “sí”. Se hace un silencio incómodo. Discriminación latente y a la vez incesante.



La película se estrenó en el festival de Sundance tres días después de la toma de posesión de Donald Trump, y llegará a las pantallas de Estados Unidos el próximo 9 de junio. Aún no hay fecha de distribución en México porque le pertenece a una productora independiente. Lo que sí podemos asegurar es que ante un público exigente como el que califica en imdb.com (la Biblia del cine) la cinta obtuvo un nada despreciable 7.2/10, calificación más que positiva cuando el promedio es de 5.



Sobre Salma Hayek, una crítica en la famosísima página Rotten Tomatoes, escrita por Bilge Ebiri: “Esta podría ser la mejor actuación que Salma Hayek ha dado, su silencio y aguda cautela abrió paso al desconcierto y a la decisión”.



Suena bien y eso preocupa. Esa América profunda, desconocida, comienza a ser retratada; no son nuevas realidades, sólo le han subido el volumen a los silencios incómodos de una sociedad que ha dejado de ocultarse.



Lo invito a ver el tráiler https://www.youtube.com/watch?v=oX1-iC6Me54



Twitter: @jrisco



