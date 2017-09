La política de verificación mejora la calidad de la información pública

1

Con el objetivo de generar una sana competencia, el INAI entregó reconocimientos a diversos sujetos obligados que alcanzaron un mayor puntaje en la verificación de la información publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT).



Esto es un proceso de evaluación que establece la Ley y que ha sido estructurado a través de la normatividad secundaria.



Además, el INAI aprobó y publicó, conforme a lo establecido, los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la PNT, así como el Manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la PNT.



Esta normatividad tiene como propósito establecer parámetros claros que atiendan elevados estándares de calidad, fidelidad y sobretodo, la homologación de la información pública que permitirá obtener un mayor provecho y explotación a través de formatos estandarizados, tal como establece el artículo 61 de LGTAIP. Estas normas contribuyen para que los actos de verificación atiendan el principio de legalidad; así se brinda certeza a los sujetos obligados de que el actuar del INAI se encuentra debidamente fundado y con reglas claras de medición al procedimiento de evaluación, reduciendo cualquier elemento de subjetividad.



Ahora bien, para lograr un parámetro de calificación del cumplimiento, el INAI construyó un índice compuesto llamado Índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal, el cual se conforma del cálculo de 38 parámetros, asignando un 60% al cumplimiento de los criterios sustantivos y un 40% al cumplimiento de los criterios adjetivos o de forma.



Para realizar la verificación del SIPOT, diversas direcciones generales del INAI se dieron a la tarea de revisar y descargar la evidencia documental de la PNT. Así, con el trabajo de un amplio grupo de expertos del Instituto, es que se integró una memoria de los instrumentos de evaluación llamada Memoria Técnica de Verificación y se encuentra disponible en el portal del INAI para consulta abierta a quien desee examinarlos.



Hay quienes pretenden descalificar este primer ejercicio de evaluación del cumplimiento de la nueva legislación en materia de obligaciones de transparencia. Este trabajo es estrictamente técnico y ha sido sometido a la consulta de expertos, académicos y de los propios sujetos obligados.



Esos señalamientos que son respetables, pero que desde luego no compartimos, parten de la falsa premisa de que los sistemas de la PNT no funcionan y, por tanto, no deben ser sujetos de evaluación. Hoy podemos decir, que el proceso de carga de información ha implicado el esfuerzo de cientos de servidores públicos de más de 800 sujetos obligados en el ámbito federal. Al 4 de septiembre de 2017, el SIPOT reporta 147.2 millones de registros, de los cuales 87.1 millones corresponden a los sujetos obligados de las entidades federativas (59.2%) y el restante, 60.1 millones de registros (40.8%), corresponden a los del ámbito federal.



Enfatizo, la verificación de las obligaciones contribuye a mejorar la calidad en la presentación de la información pública y su objetivo es mostrar el grado de cumplimiento a cada una de éstas obligaciones; en tanto que, la verificación del uso y destino de los recursos públicos, tal como lo establece el artículo 134 constitucional, corresponde a las entidades fiscalizadoras. En ese sentido, la política de transparencia coadyuva a inhibir posibles actos de corrupción.



Por nuestra parte, continuaremos con el intenso trabajo de acompañar y capacitar a los sujetos obligados, con el objetivo de colaborar y perfeccionar los instrumentos técnicos de medición que contribuyan a un México transparente, con una amplia oferta de información útil a los ciudadanos que les permita potencializar el ejercicio de otros derechos.

Twitter: @OscarGuerraFord



