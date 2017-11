La pobreza y la ignorancia, enemigos de la salud

1

Más allá de que esté considerado en la pléyade de priistas para abanderarlos rumbo a la elección presidencial, José Narro Robles no se distrae de su responsabilidad al frente de la Secretaría de Salud, y ante los diputados federales señaló con sentido autocrítico algunas deficiencias del sector a su cargo, así como también las oportunidades y retos hacia el futuro.



Para empezar, advirtió que no hay algo que afecte tanto a la salud como la pobreza y la ignorancia, por ello, apuntó, tener un sistema de salud adecuado debe considerar múltiples frentes de atención.



En su comparecencia con diputados integrantes de la Comisión de Salud, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, José Narro Robles aseguró que la salud es una de las prioridades de la actual administración federal, con logros y desafíos, al tiempo de señalar que la fragmentación del sistema de salud en México es una de las deficiencias y debilidades que tiene que remediarse. “Se requiere una cirugía mayor y una verdadera reforma que permita tener un auténtico servicio nacional de salud; con los recursos e infraestructura que tenemos podemos y debemos hacerlo”.



El funcionario federal afirmó que se debe hacer una profunda revisión de la Ley General de Salud para contar con un ordenamiento integral y completo, que responda a las nuevas necesidades. Mencionó que elabora una propuesta completa “porque hay muchas cosas que se deben corregir normativamente, darles el rango legislativo que se requiere para garantizar que los recursos se usan debidamente, se rindan cuentas y haya transparencia en su manejo.



El titular de Salud sostuvo: “Reconozco los errores, las carencias, las faltas, pero también pondero lo mucho que durante muchos años y con el trabajo de muchas generaciones se ha conseguido en el sector. Tenemos que fortalecer el sistema de salud”.



Confirmó que uno de los desafíos que debe atenderse es la diabetes, al ser uno de los más graves problemas que enfrenta el país. De 2015 a 2016 se registraron 7 mil defunciones adicionales, “es sin duda la patología que más incrementa el número de muertes y causa la pérdida de años y calidad de vida”; a raíz de ello, hace un año se hizo la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica.



Hay necesidad de hacer esfuerzos adicionales en el sector público de salud a través del uso eficientes de recursos y atender los pendientes en la transición demográfica y epidemiológica, como el sobrepeso y obesidad, insuficiencia renal, enfermedades del corazón, cáncer, salud mental y adicciones.



Por supuesto, “no quitar el dedo del renglón para eliminar el embarazo infantil y controlar el adolescente. Se deben intensificar las acciones para reducirlos, cuya incidencia alcanzó el año pasado la cifra más baja desde 1986 y 1985. Hay un camino muy largo, pero sin duda la estrategia del gobierno federal está funcionando, aunque todavía preocupan las cifras”. El secretario de Salud afirmó que en 2016 se alcanzaron las cifras más bajas en el número de nacimientos entre niñas y adolescentes desde 1986. Defendió la estrategia; “está funcionando, ha habido reducción, pero no podemos cantar victoria”.



También indicó la importancia de las reformas estructurales impulsadas por la actual administración pública federal, las cuales no hubieran sido posibles de no contarse con el apoyo de los partidos políticos, de la Cámara de Diputados, del Senado y legislaturas locales. Éstas alentarán que, en 2030, México sea una de las nueve economías más grandes del mundo.



Narro Robles aclaró que el IMSS y el ISSSTE cubren aproximadamente a 75 millones de personas, y en el Seguro Popular hay registrados cerca de 53; sin embargo, subsiste problema de duplicaciones, “pero se está haciendo un esfuerzo para eliminarlas”. Señaló que el país tiene un amplio sistema de vacunación que ha permitido aplicar más de 400 millones de dosis, con una inversión de poco más de 30 mil millones de pesos en compra de vacunas.

También te puede interesar:

Se queda solo el PRI rumbo al 2018

Ya hay acuerdos en PEF 2018

La mascarada de Anaya